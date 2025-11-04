El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

John Lennon, asesinado a tiros en Nueva York

El 8 de diciembre de 1980 el fundador de los Beatles recibió cinco disparos por la espalda a las puertas del edificio de Nueva York donde residía. Fue declarado muerto a su llegada al hospital

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:33

Eran cerca de las 22:50 horas del 8 de diciembre de 1980 cuando John Lennon se bajó de su limusina frente al Edificio Dakota, en la 72 de Manhattan, donde residía junto a Yoko Ono. Ambos regresaban de los estudios de grabación Record Plant, junto a Jack Douglas, amigo íntimo y socio en asuntos musicales de Lennon. A la puerta del inmueble les esperaba Mark David Chapman, hawaiano de 25 años, quien disparó al exfundador de los Beatles por la espalda cinco veces. Una de las balas le causó una herida en el pulmón derecho; otra, le impactó en el brazo izquierdo; otra, en el cuello; la cuarta le ocasionó una hemorragia en una arteria del corazón y la quinta, impactó contra la pared. Permaneció en el lugar hasta que fue arrestado por la policía y se declaró culpable. Su objetivo era asesinar a Lennon y pasar a la historia por ello. Lennon fue declarado muerto a su llegada al Hospital Roosevelt a eso de las 23.00 horas.

«John Lennon, todo un símbolo en la música actual, ha fallecido en dramáticas circunstancias y, en estos momentos, se especula por las razones de su asesinato. La Policía de Nueva York investiga el caso que puede o no estar relacionado con el mundo del hampa. Pero de lo que no cabe duda es que ha muerto un clásico de la música moderna». Así lo contó El Norte de Castilla. «El músico más popular de los Beatles, el celebérrimo John Lennon, ha sido asesinado el martes a la entrada del rascacielos Dakota Building, situado en la calle 72 de Nueva York, por una persona que, indudablemente, es un demente». El presidente electo norteamericano, Ronald Reagan, calificó el asesinato de «una gran tragedia».

«Todo pasó con rapidez, propia de una secuencia cinematográfica». Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en Central Park, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo 'Strawberry Fields'. Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua en prisión, donde permanece actualmente, después de haberle sido negada en repetidas ocasiones la libertad condicional.

John Lennon, asesinado a tiros en Nueva York