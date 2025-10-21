El primer Oscar del cine español

Sonia Quintana Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 09:04 Comenta Compartir

«Es una victoria del cine español […] no es una victoria individual». El 11 de abril de 1983 (madrugada del día 12 en España) José Luis Garci conquistó Hollywood con la primera película española (y en lengua castellana) que se alzó con el Oscar de la Academia. Garci subió al escenario del Dorothy Chandler Pavillion ataviado con un smoking blanco tras escuchar, en boca de la actriz alemana Luise Rainer, aquello de «¡Vol-vvver a empe-sssar!». El cine español entró, después de diez intentonas, en la meca de Hollywood. Así lo contó El Norte de Castilla.

Se estrenó el 29 de marzo de 1982, sin demasiado éxito y con críticas tibias. Protagonizada por Antonio Ferrandis y Encarna Paso, la película cuenta la historia de un exiliado que, tras la reinstauración de la democracia en España, regresa a su ciudad natal, donde se vuelve a encontrar con la mujer que fue el amor de su juventud. Entró en la terna de candidatas a representar a España en los Oscar junto a 'La colmena', de Mario Camus, y 'Demonios en el jardín', de Manuel Gutiérrez Aragón. «No era la mejor del año», explicaría Garci años después. «La cosa estaba entre 'La colmena', que yo creo que era la mejor, y 'Demonios en el jardín'. Los partidarios de 'La colmena', para no votar a 'Demonios en el jardín', votaron 'Volver a empezar', y al revés. De rebote, salimos nosotros». El Oscar propició una nueva vida comercial a la película en España.

Por otra parte, 'Gandhi', de Richard Attenborough, fue la gran triunfadora de aquella edición de los Oscar con ocho estatuillas, en detrimento de la favorita: 'E.T. El extrarrestre'.