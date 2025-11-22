Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos

Los robos han vuelto a la zona sur de la capital vallisoletana. En esta ocasión con otros dos asaltos a dos chalés en los últimos ... días. Concretamente en la calle Madroño, ubicada en una urbanización de Covaresa, tras cruzar la VA-30 (dirección Puente Duero). Esa ilícita incursión tuvo lugar en la jornada del jueves y la Policía Nacional de Valladolid ya investiga los hechos. A ese robo se suma otro de este viernes, en otra vivienda unifamiliar, junto al Puente de Hispanoamérica, si bien, según fuentes oficiales de la Policía Nacional aún no tienen constancia de que se haya presentado denuncia.

Estos dos asaltos han despertado la inquietud entre un vecindario que no es la primera vez que sufre este tipo de sucesos. Al tratarse de dos urbanizaciones y con unas claras vías de escape para los amigos de lo ajeno son zonas elegidas para perpetrar este tipo de robos con fuerza. «Siempre pedimos que haya más presencia policial», agrega una vecina preocupada.

Desde 2018

Precisamente estas urbanizaciones han sido siempre castigadas por robos, sobre todo en época estival. Por ejemplo, en la calle Madroño y sus inmediaciones la historia se ha vuelto a repetir. En 2018 sufrieron una oleada de asaltos con cifras superiores a la media docena, mientras que en 2024 los chalés asaltados fueron en Rododendro y Endrino, uno de ellos con menores y la niñera en el interior.

A pesar de que estas casas cuentan con alarmas y otro tipo de medidas de seguridad, los asaltos continúan a la par que se genera una sensación de inseguridad a la espera de que la Policía dé con los presuntos autores.