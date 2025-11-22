El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la calle Madroño, en una urbanización de Covaresa. J. S.
Valladolid

Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos

La Policía Nacional investiga los dos asaltos, uno de ellos en la calle Madroño

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

Los robos han vuelto a la zona sur de la capital vallisoletana. En esta ocasión con otros dos asaltos a dos chalés en los últimos ... días. Concretamente en la calle Madroño, ubicada en una urbanización de Covaresa, tras cruzar la VA-30 (dirección Puente Duero). Esa ilícita incursión tuvo lugar en la jornada del jueves y la Policía Nacional de Valladolid ya investiga los hechos. A ese robo se suma otro de este viernes, en otra vivienda unifamiliar, junto al Puente de Hispanoamérica, si bien, según fuentes oficiales de la Policía Nacional aún no tienen constancia de que se haya presentado denuncia.

