Detenido con 195 gramos de marihuana tras ser interceptado en un control a conducir de forma errática El conductor dio respuestas incoherentes a los agentes cuando estos dieron el alto al vehículo, de cuyo interior emanaba un fuerte olor a cannabis

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes en Medina del Campo a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de que portara en su vehículo 195 gramos de marihuana y diera positivo en el control de drogas.

Según la información recogida por Ical, una dotación de la Policía Nacional que realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana, encuadrados en un dispositivo específico para prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes, así como su consumo, localizaron durante su patrullaje en un pinar de la villa un turismo cuyo conductor conducía erráticamente entre los árboles, por lo que procedieron a darle el alto e identificarle.

Cuando los policías requirieron la documentación al varón, comprobaron como del interior del vehículo emanaba un fuerte olor a marihuana. Asimismo, el joven daba respuestas incoherentes de qué estaba haciendo allí y por qué conducía así, a la par que presentaba síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes.

Los agentes realizaron un registro por seguridad del interior del vehículo y localizaron en el maletero una bolsa de grandes dimensiones, con varias capas de plásticos a su alrededor, para disimular el fuerte olor que desprendía. En su interior había marihuana.

Positivo en cocaína

Tras el hallazgo, procedieron en ese momento a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, trasladándolo a las dependencias de la Policía Nacional en Medina del Campo. Una vez allí se solicitó la colaboración de una dotación de la Guardia Civil, cuyos agentes practicaron un drogo test al detenido, que dio un resultado positivo en consumo de cocaína.

Una dotación de la Policía Municipal se hizo cargo del turismo del detenido y los agentes de la Policía Nacional continuaron con el trámite de las diligencias, imputando al detenido también un delito contra la seguridad del tráfico, que fue oído en declaración en las dependencias policiales, quedando posteriormente en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.