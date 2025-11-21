Detenido en Valladolid por romper la puerta de una frutería e intentar robar en ella El hombre había sido detenido recientemente por otros robos

Dos agentes junto a un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

El Norte Valladolid Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:35 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron de madrugada cuando un ciudadano alertó al 091 que había visto a un hombre golpear repetidamente la puerta de una frutería.

Aunque cuando los agentes se personaron en el comercio el varón ya había empezado a alejarse del mismo, fue localizado gracias a la descripción del alertante. Además de provocar daños en la puerta, solo pudo sacar dos cajas de fruta a la calle.

Los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza y a su traslado a dependencias policiales. El detenido es conocido de la Policía Nacional por haber sido detenido en fechas recientes por otros robos. Fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.