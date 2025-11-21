Arde un contenedor en La Rondilla y daña la parte trasera de un coche

Los Bomberos de Valladolid se desplegaron en la madrugada de este viernes para apagar un doble incendio en La Rondilla, concretamente en la calle Amor ... de Dios. El aviso entró para sofocar las llamas en un contenedor de PVC destinado para la basura, si bien cuando llegaron los profesionales del Servicio de Extinción de Incendios el fuego ya se había propagado a un coche estacionado a escasos centímetros.

Con celeridad, se empleó espuma para apagar las llamas. A pesar de los esfuerzos, el incendio provocó «daños importantes», principalmente en la parte trasera del vehículo afectado del que estalló también la luna trasera.

Ampliar Restos del contenedor quemado en la esquina de las calles Quebrada y Doctor Esquerda. José C. Castillo

A ese incidente se suma que durante la misma madrugada, también se tuvo que sofocar un incendio de otro contenedor para envases de plástico en la confluencia de las calles Quebrada con Doctor Esquerdo, a unos 200 metros de la calle Amor de Dios.

Unos hechos que ya se encuentran bajo seguimiento de la Policía por si un pirómano se encontrara en la zona. Precisamente, varios vecinos mostraban esta mañana su preocupación al amanecer con al menos dos contenedores convertidos en cenizas en el barrio. Además, confían en que los hechos no se vuelvan a repetir en las próximas noches.