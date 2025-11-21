El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Guardia Civil desmantela un punto de droga en Nava del Rey

Los agentes detienen a una mujer en una operación que aún permanece abierta

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:07

La Guardia Civil de Valladolid se ha desplegado a primera hora de este jueves en la localidad de Nava del Rey en una nueva operación ... contra el narcotráfico. Según han confirmado fuentes de la investigación, los agentes han desmantelado un punto de venta de droga en el que se ha detenido a una mujer por un delito contra la salud pública.

