La Guardia Civil desmantela un punto de droga en Nava del Rey

Álvaro Muñoz Valladolid Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:07 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Valladolid se ha desplegado a primera hora de este jueves en la localidad de Nava del Rey en una nueva operación ... contra el narcotráfico. Según han confirmado fuentes de la investigación, los agentes han desmantelado un punto de venta de droga en el que se ha detenido a una mujer por un delito contra la salud pública.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión