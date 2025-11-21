La Guardia Civil desmantela un punto de droga en Nava del Rey
Los agentes detienen a una mujer en una operación que aún permanece abierta
Valladolid
Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:07
La Guardia Civil de Valladolid se ha desplegado a primera hora de este jueves en la localidad de Nava del Rey en una nueva operación ... contra el narcotráfico. Según han confirmado fuentes de la investigación, los agentes han desmantelado un punto de venta de droga en el que se ha detenido a una mujer por un delito contra la salud pública.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos por parte de la Guardia Civil.
Los movimientos de los agentes han despertado gran expectación en Nava del Rey al ver un elevado número de efectivos por las calles de la localidad.
