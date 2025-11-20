El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia en Valladolid. El Norte

Herido un hombre en un atropello en el cruce de Juan Carlos I

El accidente se ha producido en un paso de cebra y el peatón ha tenido que ser atendido en el lugar

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:20

Un hombre ha resultado herido al ser atropellado por un turismo en el paseo Juan Carlos I en el momento en el que estaba cruzando por un paso de peatones a la altura del número 113 de esa misma calle. El coche no ha podido esquivar al varón de 70 años que ha precisado ser atendido por los servicios sanitarios de Sacyl, desplazados en una ambulancia de soporte vital básico.

Tras el aviso de atropello a la sala de emergencias del 112, se ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid y también a Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido.

Incidente similar al ocurrido el pasado viernes, 14 de noviembre, en el cruce entre el Paseo de Juan Carlos I y la Avenida de Soria. El siniestro se se saldó con una mujer herida leve tras ser arrollada por un motorista que circulaba por la confluencia de ambas vías.

