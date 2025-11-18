Herida en una pierna al ser atropellada en la Avenida de Segovia

El Norte Martes, 18 de noviembre 2025, 23:24 Comenta Compartir

Una mujer de 62 años resultó ayer herida en una pierna al ser atropellada por un turismo en el cruce de la Avenida de Segovia con la calle Olmedo. El accidente se produjo sobre las 18:47 horas. Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a la Policía Municipal, a la Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.

El de ayer es el segundo atropello en cuatro días. El pasado viernes, otra mujer resultó herida en el cruce entre el Paseo de Juan Carlos I y la Avenida de Soria tras ser arrollada por un motorista.