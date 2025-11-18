El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rodrigo Jiménez
Valladolid

Herida en una pierna al ser atropellada en la Avenida de Segovia

El accidente se produjo sobre las 18:47 horas

El Norte

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

Una mujer de 62 años resultó ayer herida en una pierna al ser atropellada por un turismo en el cruce de la Avenida de Segovia con la calle Olmedo. El accidente se produjo sobre las 18:47 horas. Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a la Policía Municipal, a la Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.

El de ayer es el segundo atropello en cuatro días. El pasado viernes, otra mujer resultó herida en el cruce entre el Paseo de Juan Carlos I y la Avenida de Soria tras ser arrollada por un motorista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  4. 4 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  5. 5 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  6. 6

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  7. 7

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  8. 8

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid
  9. 9 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  10. 10

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida en una pierna al ser atropellada en la Avenida de Segovia

Herida en una pierna al ser atropellada en la Avenida de Segovia