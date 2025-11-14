El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vehículo policial entre los automóviles detenidos en la zona del accidente. El Norte

Valladolid

Herida una mujer en un atropello en el cruce de Juan Carlos I con Avenida de Soria

El accidente se ha producido sobre las 18.50 de la tarde y en él se ha visto implicado un motorista

El Norte

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:43

Una mujer ha resultado herida en un accidente registrado sobre las 18.50 horas de la tarde del viernes en el cruce entre el Paseo de Juan Carlos I y la Avenida de Soria. El siniestro se produjo tras ser arrollada por un motorista que circulaba por la confluencia de ambas vías, según informó la Policía Local.

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario de la capital tras el accidente, en el que intervino un equipo de atestados de la Policía Municipal. El atropello se produjo a una hora de la tarde en la que la lluvia caía abundantemente en la ciudad.

El último atropello ocurrido en la capital se produjo el pasado 3 de noviembre, en el que una mujer de 57 años resultó herida tras ser arrollada en el Paseo de la Magdalena, en el cruce con la calle Real de Burgos. En esa misma jornada se produjeron otros dos atropellos, uno de un anciano de unos 80 años, a la altura del número 8 de la avenida de Segovia, en el barrio de Delicias; el otro, una mujer de 47 años en la calle de la Malaza, esquina con Almazara, en Arroyo de la Encomienda.

