El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un accidente anterior en Paseo de Zorrilla. El Norte
Valladolid

Herido al caer de su moto cuando circulaba por Paseo de Zorrilla

El hombre ha sido atendido por los servicios sanitarios al presentar lesiones en la rodilla

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

Un hombre de 45 años ha resultado herido este jueves, poco después de la una y media de la tarde, al caer de su moto mientras circulaba por el Paseo de Zorrilla, a la altura del número 92. El herido se quejaba de dolores en la rodilla, por lo que una ambulancia se desplazó hasta la zona del accidente.

Noticias relacionadas

Herido un motorista en un accidente por alcance con un turismo en Arco de Ladrillo

Herido un motorista en un accidente por alcance con un turismo en Arco de Ladrillo

Dos atropellos en menos de cuarto de hora en Olmedo y Medina del Campo

Dos atropellos en menos de cuarto de hora en Olmedo y Medina del Campo

Asimismo, tal y como informa el servicio de emergencias 112, han dado aviso del incidente a agente de Policía Local y Nacional de Valladolid para garantizar la normalidad del tráfico y esclarecer lo ocurrido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  5. 5 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  6. 6

    Condenado a dos años y medio de prisión por arrollar mortalmente a tres camioneros en Tordesillas
  7. 7 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  8. 8

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  9. 9

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija
  10. 10 Cuatro provincias de Castilla y León, en alerta por nevadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido al caer de su moto cuando circulaba por Paseo de Zorrilla

Herido al caer de su moto cuando circulaba por Paseo de Zorrilla