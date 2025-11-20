Herido al caer de su moto cuando circulaba por Paseo de Zorrilla

El Norte Valladolid Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:49 Comenta Compartir

Un hombre de 45 años ha resultado herido este jueves, poco después de la una y media de la tarde, al caer de su moto mientras circulaba por el Paseo de Zorrilla, a la altura del número 92. El herido se quejaba de dolores en la rodilla, por lo que una ambulancia se desplazó hasta la zona del accidente.

Asimismo, tal y como informa el servicio de emergencias 112, han dado aviso del incidente a agente de Policía Local y Nacional de Valladolid para garantizar la normalidad del tráfico y esclarecer lo ocurrido.

