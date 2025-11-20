Herido al caer de su moto cuando circulaba por Paseo de Zorrilla
El hombre ha sido atendido por los servicios sanitarios al presentar lesiones en la rodilla
Valladolid
Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:49
Un hombre de 45 años ha resultado herido este jueves, poco después de la una y media de la tarde, al caer de su moto mientras circulaba por el Paseo de Zorrilla, a la altura del número 92. El herido se quejaba de dolores en la rodilla, por lo que una ambulancia se desplazó hasta la zona del accidente.
Asimismo, tal y como informa el servicio de emergencias 112, han dado aviso del incidente a agente de Policía Local y Nacional de Valladolid para garantizar la normalidad del tráfico y esclarecer lo ocurrido.