Herido un motorista en un accidente por alcance con un turismo en Arco de Ladrillo

El Norte Valladolid Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

Un joven de 18 años ha resultado herido este jueves tras verse implicado en una colisión con un turismo cuando circulaba con su moto por la zona del paseo de Arco de Ladrillo de Valladolid. El impacto se ha producido a las 10:18 horas a la altura del número 82 de esa vía y, tras el mismo, el herido ha tenido que ser atendido por lesiones en la zona de la cadera.

El centro coordinador de emergencias del 112 ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid, a la Policía Nacional y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil hasta el lugar.