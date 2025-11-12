El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El inicio del quitamiedos del viaducto de Arco de Ladrillo, ya respuesto al mediodía de este miércoles. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El viaducto de Arco de Ladrillo recupera el quitamiedos que destrozó un conductor ebrio hace un mes

Los operarios han sustituido el inicio de la triple bionda, del lado de Delicias, y reabierto el carril hacia el centro que ha permanecido cortado toda la mañana

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

Los operarios han repuesto en la mañana de este miércoles el tramo del inicio del quitamiedos del viaducto de Arco de Ladrillo que destrozó hace ... un mes un conductor ebrio que se empotró contra este elemento de seguridad, recién instalado durante las obras de remodelación de la veterana infraestructura, del lado de Delicias.

