El viaducto de Arco de Ladrillo recupera el quitamiedos que destrozó un conductor ebrio hace un mes

ValladolidEl viaducto de Arco de Ladrillo recupera el quitamiedos que destrozó un conductor ebrio hace un mes
Los operarios han sustituido el inicio de la triple bionda, del lado de Delicias, y reabierto el carril hacia el centro que ha permanecido cortado toda la mañana
Valladolid
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:26
Los operarios han repuesto en la mañana de este miércoles el tramo del inicio del quitamiedos del viaducto de Arco de Ladrillo que destrozó hace ... un mes un conductor ebrio que se empotró contra este elemento de seguridad, recién instalado durante las obras de remodelación de la veterana infraestructura, del lado de Delicias.
Los trabajos de sustitución del comienzo de la triple bionda de seguridad del guardarraíl han obligado a cortar durante toda la mañana el carril derecho procedente del paseo del Arco de Ladrillo, a la altura del comienzo del viaducto, en sentido hacia el centro.
Los operarios, en una intervención programada para las mañanas de este miércoles y del jueves (en horarios de 10:00 a 18:00 horas), han concluido los trabajos, sin embargo, pasado el mediodía de hoy y facilitado así la reapertura del carril cerrado durante la mañana.
El siniestro se produjo en la madrugada del pasado 11 de octubre (sábado), cuando el conductor de un turismo que circulaba por Arco de Ladrillo hacia el centro se empotró contra el comienzo del guardarraíl del viaducto y lo dobló. El hombre, de 41 años, arrojó después una tasa de alcohol de 0,70 miligramos por litro de aire espirado (el límite legal es de 0,25 y a partir de 0,60 la infracción pasa a ser delito), por lo que será investigado por un delito contra la seguridad vial y presumiblemente tendrá que abonar el coste de la reparación.
El viaducto de Arco de Ladrillo fue objeto de un profundo lavado de cara de 2,3 millones de euros entre los meses de mayo de 2024 y 2025, cuando se reabrió por completo a la circulación después ampliar y afianzar el tablero y sustituir los viejos quitamiedos por unos más modernos, de triple bionda de seguridad, capaces de soportar, según destacaron los técnicos, «el impacto de un camión».
El siniestro de hace un mes fue el primero en dañar el nuevo elemento de seguridad, si bien es cierto que se trató de una colisión en la que el vehículo impacto de lleno contra el comienzo del guardarraíl tras subirse por la pequeña rampa de hormigón del borde del tablero del viaducto (señalizada con bolardos reflectantes) y lo dobló por completo.
