El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La calle Cánovas del Castillo, cortada al tráfico tras hundirse la rejilla de un sumidero este miércoles. PM

Valladolid

La céntrica calle Cánovas del Castillo estará cortada al tráfico hasta el lunes

Este cierre, que se ha producido minutos antes de la una del mediodía de este miécoles, está motivado por el hundimiento de la rejilla de un sumidero

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

La céntrica calle Cánovas del Castillo, que conecta la plaza de Fuente Dorada con Regalado, permanecerá cortada al tráfico, en principio, hasta el próximo lunes día 17. Este cierre afecta principalmente a autobuses urbanos, taxis, motocicletas, bicicletas y accesos a vados autorizados, pues el resto de vehículos, a nivel general, tienen la obligación de girar hacia la Bajada de la Libertad.

Ha sido el hundimiento de la rejilla de un sumidero, a la altura de la intersección con la calle Sierpe, lo que ha motivado minutos antes de las 13:00 horas de este miércoles el cierre de la vía para solventar la incidencia y garantizar la seguridad de los vehículos que circulen por la calzada.

Fuentes de la Policía Municipal han confirmado que está previsto que este corte se prolongue hasta el lunes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  4. 4

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  5. 5 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  6. 6

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  7. 7

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  8. 8

    El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027
  9. 9 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  10. 10

    La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La céntrica calle Cánovas del Castillo estará cortada al tráfico hasta el lunes

La céntrica calle Cánovas del Castillo estará cortada al tráfico hasta el lunes