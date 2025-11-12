La céntrica calle Cánovas del Castillo estará cortada al tráfico hasta el lunes

La calle Cánovas del Castillo, cortada al tráfico tras hundirse la rejilla de un sumidero este miércoles.

La céntrica calle Cánovas del Castillo, que conecta la plaza de Fuente Dorada con Regalado, permanecerá cortada al tráfico, en principio, hasta el próximo lunes día 17. Este cierre afecta principalmente a autobuses urbanos, taxis, motocicletas, bicicletas y accesos a vados autorizados, pues el resto de vehículos, a nivel general, tienen la obligación de girar hacia la Bajada de la Libertad.

Ha sido el hundimiento de la rejilla de un sumidero, a la altura de la intersección con la calle Sierpe, lo que ha motivado minutos antes de las 13:00 horas de este miércoles el cierre de la vía para solventar la incidencia y garantizar la seguridad de los vehículos que circulen por la calzada.

Fuentes de la Policía Municipal han confirmado que está previsto que este corte se prolongue hasta el lunes.