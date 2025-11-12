La reapertura al tráfico de Gamazo pone fin a cinco meses de obras y atascos

La finalización de los trabajos de revisión de las renovadas redes subterráneas de abastecimiento y saneamiento ha permitido la ansiada reapertura a las 13:20 ... horas de este miércoles de la calle Gamazo y la recuperación de los tres carriles de salida de la plaza de Madrid para poner así fin a cinco largos meses de obras y atascos en el entorno.

Los operarios de Aquavall han concluido minutos antes su labor de inspección, ya en superficie y una vez asfaltada la calzada y pintadas las marcas viales, por lo que los agentes de la Policía Local han autorizado a continuación la retirada de las vallas que cortaban la circulación a Gamazo desde el cruce con Muro y la normalización del tráfico en un entorno muy castigado por el cierre desde que comenzaron las obras el 9 de junio.

La normalización de la circulación en el entorno de Gamazo y la plaza de Madrid llega, eso sí, en vísperas del anunciado corte durante las mañanas del jueves y el viernes de la calle Miguel Íscar con motivo de los actos de conmemoración del 175 aniversario de la Academia de Caballería. Así, dicha calle se cerrará por completo al tráfico, al igual que la salida de la plaza de Madrid y el acceso al aparcamiento subterráneo, este jueves en horario de 12:30 a 13:30 horas por los ensayos del acto central que se celebrará el viernes ante la propia academia y que cortará de nuevo Miguel Íscar entre las 11:00 y las 14:30 horas, según anticipan fuentes policiales.

Esto último ocurrirá a partir de mañana. El mismo entorno, de momento, respira aliviado por la reapertura de los dos carriles de Gamazo y los tres de salida de la plaza de Madrid hacia la plaza de España, Miguel Íscar y Duque de la Victoria. La retirada de las vallas ha permitido, además, recuperar las rutas ordinarias de las trece líneas de Auvasa que permanecían desviadas por el corte y volver a habilitar también la parada suprimida de la esquina de Gamazo con Bailén.

Los trabajos de asfaltado de la calzada comenzaron el pasado lunes y ayer mismo se pintaron las marcas viales sobre la calzada, en la que se ha mantenido el ciclocarril, con la velocidad limitada a treinta kilómetros por hora, habilitado en el carril derecho de Gamazo en 2019.

Salida de la plaza de Madrid a la de España, ya con los tres carriles abiertos.

Y ha sido pasada la una de la tarde de hoy cuando se han quitado las vallas y la señalización que advertía del cierre de Gamazo a partir del cruce de Muro. Esta última, y su salida hacia Dos de Mayo y Panaderos, venía sufriendo el grueso de las retenciones registradas durante los últimos cinco meses. En las últimas semanas, además, se había cerrado uno, y por momentos dos, de los tres carriles de salida de la plaza de Madrid, también por obras de Aquavall, lo que generaba un embudo que complicaba también la circulación.

Las calzadas de Gamazo y de la plaza de Madrid se fresaron la semana pasada, una vez renovadas las tuberías de agua potable y de la red de saneamiento, para después proceder al asfaltado y al pintado de las marcas viales. La última revisión de las nuevas conducciones ha concluido este mediodía y después de ha reabierto por fin el corredor completo que une las plazas de Colón y de España.

Y todo ello una semana después de que el alcalde, Jesús Julio Carnero, visitara a los comerciantes y hostelero de Gamazo para comprometer una línea de ayudas de hasta 2.400 euros por negocio, que se distribuirán con importes de 300 a 400 euros durante seis meses, para compensar las pérdidas sufridas durante el cierre desde junio de la calle.

La reapertura de Gamazo, eso sí, llega una semana después de que se cortara la unión de las calles Estación y Vía también por trabajos de Aquavall que se prolongarán, en principio, hasta el 19 de diciembre. Allí la circulación se desvía desde Estación por Padre Claret para llegar a la Circular y salir por la calle Cistérniga y continuar por Vía, en sentido a Vadillos. Para facilitar este itinerario alternativo se han tenido que suprimir temporalmente un centenar de plazas de aparcamiento disuasorio en el tramo en obras de dichas calles entre Padre Claret y Bailarín Vicente Escudero. Solo permanecerá cerrado a la circulación, en cualquier caso, el tramo de Estación entre Padre Claret y Cistérniga.

Los trabajos en Estación y Vía permitirá después adoquinar las aceras de brea del lado de las viviendas en el tramo completo en obras de las calle Vía hasta la intersección con Bailarín Vicente Escudero.