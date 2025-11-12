El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vehículos circulan con normalidad por la recién asfaltada calle Gamazo. Rodrigo Jiménez

Valladolid

La reapertura al tráfico de Gamazo pone fin a cinco meses de obras y atascos

La plaza de Madrid recupera el paralelo los tres carriles de salida para dar paso al cierre de Miguel Íscar el jueves y el viernes por los actos del aniversario de la Academia de Caballería

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

La finalización de los trabajos de revisión de las renovadas redes subterráneas de abastecimiento y saneamiento ha permitido la ansiada reapertura a las 13:20 ... horas de este miércoles de la calle Gamazo y la recuperación de los tres carriles de salida de la plaza de Madrid para poner así fin a cinco largos meses de obras y atascos en el entorno.

