Viernes negro en Valladolid con siete accidentes: dos atropellados y tres conductores de patinetes heridos

El teléfono de la sala de operaciones del 112 Castilla y León no ha dejado de sonar a lo largo del día de hoy para ... alertar al servicio de emergencias de siniestros viales con heridos ocurridos en Valladolid. Hasta siete accidentes con heridos se han registrado a lo largo de la jornada de hoy en un viernes negro en el que dos personas han tenido que ser atendidas tras ser atropelladas y tres conductores de patinete tuvieron que recibir asistencia sanitaria tras sufrir un siniestro contra un coche con su vehículo de movilidad personal.

El primero de estos accidentes se registró sobre las 3:00 de la madrugada, cuando un turismo -que según los alertantes iba en dirección contraria- chocó contra un camión en la A-62 a la altura del término municipal de Pollos en sentido Salamanca. Una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico de Tordesillas se trasladó al lugar del siniestro, ubicado en el punto kilométrico 165 de la citada autovía, y allí atendió al conductor del turismo, un hombre de 55 años que fue trasladado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

El segundo accidente con heridos en el asfalto vallisoletano se produjo poco antes de las 8:30 horas en el cruce del Paseo Juan Carlos I con San Isidro. Una colisión entre un turismo y un patinete se saldó con un joven de 16 años trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Ya a las 10:39 horas, una llamada al 112 alertó del atropello de un turismo a una mujer de 83 años en el cruce de la calle Granada con el Paseo San Vicente. La octogenaria se quejaba del brazo y fue trasladada en ambulancia al hospital.

El segundo de los conductores de patinete heridos en siniestro vial se registró en el puente de la Hispanidad donde, minutos antes de las 12.00 horas, se produjo una colisión entre un turismo y el citado vehículo de movilidad personal (VMP). Este accidente se saldó con el joven de 23 años que conducía el VMP herido y trasladado al Clínico.

El segundo herido en atropello a lo largo de la jornada del viernes en Valladolid se produjo en la plaza Juan de Austria. Los hechos ocurrieron a las 15:20 horas y el herido, un hombre de 25 años, tuvo que ser atendido por personal sanitario.

El tercer conductor de patinete herido este viernes en Valladolid fue un joven de 22 años. Una llamada al 112 a las 17:34 horas alertó de un siniestro entre el vehículo de movilidad personal y un turismo que se produjo en el cruce de la avenida de Segovia con el Paseo de San Vicente.

El último siniestro con heridos reportado por el 112, y el séptimo registrado este viernes, se produjo en la calle Daniel del Olmo González poco antes del as 18:30 horas. El accidente, entre un turismo y una motocicleta, se produjo en la rotonda que cruza con la calle Pilar Miró. Una llamada al servicio de emergencias solicitó asistencia para el motorista, un hombre de unos 30 años, que se encontraba herido pero consciente.