Un joven de 25 años, segundo atropellado de la jornada de hoy en Valladolid

Los hechos ocurrieron pasadas las 15:15 horas en la plaza Juan de Austria

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:57

Un joven de 25 años se ha convertido en la segunda persona herida tras ser atropellada a lo largo de la jornada de hoy en la vías de Valladolid. Los hechos ocurrieron pasadas las 15:15 horas en la plaza Juan de Austria.

Una llamada a las 15:21 horas alertó del siniestro al 112. En su llamada, el alertante informó de que el joven herido se encontraba consciente y el servicio de emergencias se encargó de avisar a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.

