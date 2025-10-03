El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Granada, con el paseo de San Vicente al fondo, donde se ha producido el atropello. Google Maps

Valladolid

Herida una octogenaria tras ser atropellada por un coche en Delicias

El siniestro se ha producido este viernes por la mañana en el cruce de la calle Granada con el paseo de San Vicente

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:28

Una mujer de 83 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo este viernes por la mañana en el barrio de Delicias. El suceso se ha producido sobre las 10:40 horas en el cruce de la calle Granada con el paseo de San Vicente, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso en el que se informaba de lo ocurrido y se solicitaba asistencia para la octogenaria, que se quejaba de un dolor en el brazo.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.

Por el momento no ha trascendido si la mujer de 83 años ha precisado traslado hospitalario.

