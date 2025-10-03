El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un patinete eléctrico circulando por Valladolid. A. Mingueza

Valladolid

Trasladado al hospital un menor de 16 años tras chocar su patinete eléctrico con un coche

El accidente ha tenido lugar este viernes por la mañana en el cruce entre el paseo Juan Carlos I y San Isidro

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:26

Comenta

Un joven de 16 años ha resultado herido este viernes por la mañana tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en Valladolid capital. El accidente ha tenido lugar sobre las 8:24 horas en la intersección entre el paseo Juan Carlos I y la calle San Isidro, momento en el que una llamada ha informado a la sala de operaciones del 112 del choque y ha requerido asistencia sanitaria para el usuario del vehículo de movilidad personal, que estaba herido.

Hasta la zona se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez allí, el personal sanitario ha atendido al joven, de 16 años, que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.

