Trasladado al hospital un menor de 16 años tras chocar su patinete eléctrico con un coche

El Norte Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 10:26 Comenta Compartir

Un joven de 16 años ha resultado herido este viernes por la mañana tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en Valladolid capital. El accidente ha tenido lugar sobre las 8:24 horas en la intersección entre el paseo Juan Carlos I y la calle San Isidro, momento en el que una llamada ha informado a la sala de operaciones del 112 del choque y ha requerido asistencia sanitaria para el usuario del vehículo de movilidad personal, que estaba herido.

Hasta la zona se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez allí, el personal sanitario ha atendido al joven, de 16 años, que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.

Temas

Sucesos en Valladolid