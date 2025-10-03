El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Autovía A-62 a la altura de Pollos, en cuyas inmediaciones se ha producido el accidente. Google Maps

Valladolid

Circula en sentido contrario por la A-62 y choca con un camión en Pollos

Un hombre de 55 años ha resultado herido como consecuencia del impacto, que ha tenido lugar sobre las tres de la madrugada de este viernes

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:21

Un hombre de 55 años ha resultado herido en la madrugada de este viernes en la colisión entre un turismo, que al parecer y según los alertantes, iba en dirección contraria y un camión en la A-62. El accidente ha tenido lugar sobre las 3:00 horas en el kilómetro 165 de la citada autovía, a la altura de la localidad vallisoletana de Pollos, sentido Salamanca.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Tordesillas.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de 55 años que ha trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.

