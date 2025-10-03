Circula en sentido contrario por la A-62 y choca con un camión en Pollos

Autovía A-62 a la altura de Pollos, en cuyas inmediaciones se ha producido el accidente.

Viernes, 3 de octubre 2025

Un hombre de 55 años ha resultado herido en la madrugada de este viernes en la colisión entre un turismo, que al parecer y según los alertantes, iba en dirección contraria y un camión en la A-62. El accidente ha tenido lugar sobre las 3:00 horas en el kilómetro 165 de la citada autovía, a la altura de la localidad vallisoletana de Pollos, sentido Salamanca.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Tordesillas.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de 55 años que ha trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.