Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia

ValladolidEntregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
A la mujer, de avanzada edad, se le cayó el dinero durante un traslado sanitario para su marido y al llegar al hospital no se percató de que no lo llevaba encima
Valladolid
Viernes, 3 de octubre 2025, 06:51
Cuando llegó al Hospital Comarcal de Medina del Campo y se bajó de la ambulancia, apresurada para no perder de vista a su marido, que ... había sufrido una caída, ni siquiera se había dado cuenta de que no tenía los fajos de billetes que llevaba consigo. Fue instantes después cuando la mujer, de avanzada edad, se percató de que había perdido una importante cantidad de dinero en efectivo. Nada menos que 8.400 euros.
Así que, mientras atendían a su marido, de 87 años, en el centro hospitalario, tanto ella como sus familiares se pusieron en marcha para tratar de localizar el paradero de los billetes y poder recuperarlos. Recorrieron, mentalmente, cada punto por el que la mujer había pasado desde que esa misma mañana, la del 29 de septiembre, el personal sanitario se trasladó hasta el domicilio, ubicado en una localidad de la comarca de Íscar, para auxiliar al octogenario hasta que finalmente llegaron al centro hospitalario de Medina del Campo.
Habían pasado previamente por el centro de salud de Íscar para una primera revisión y valoración (por proximidad), así que el dinero podía estar en cualquier lugar. Se le podía haber caído en cualquier momento, e incluso llegaron a sospechar que alguien se lo había robado.
Se comunicaron con todos los implicados y lo pusieron en conocimiento de la Policía Local de Medina. Rebuscaron e indagaron, pero nada. Ni rastro de esos dos fajos de billetes. Hasta que a la mañana siguiente, a primera hora, apareció en un lugar recóndito de la ambulancia que había trasladado al paciente. Imperceptible a simple vista. Al parecer, a la mujer se cayó el dinero cuando acompañaba a su marido durante el traslado y no se percató de ello.
En cuanto se dieron cuenta de la importante cantidad de dinero que había, los sanitarios llevaron el dinero, 8.400 euros en billetes, a dependencias de la Policía Local de Medina del Campo para su custodia y, posteriormente, devolvérselo a su dueña.
