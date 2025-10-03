El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de dependencias de la Policía Local de Medina del Campo. P. G.

Valladolid

Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia

A la mujer, de avanzada edad, se le cayó el dinero durante un traslado sanitario para su marido y al llegar al hospital no se percató de que no lo llevaba encima

E. Esteban

E. Esteban

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:51

Cuando llegó al Hospital Comarcal de Medina del Campo y se bajó de la ambulancia, apresurada para no perder de vista a su marido, que ... había sufrido una caída, ni siquiera se había dado cuenta de que no tenía los fajos de billetes que llevaba consigo. Fue instantes después cuando la mujer, de avanzada edad, se percató de que había perdido una importante cantidad de dinero en efectivo. Nada menos que 8.400 euros.

