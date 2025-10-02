El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia, en una imagen de archivo. LORRYS

Valladolid

Atienden a un niño de 8 años por inhalar humo en el incendio causado por una cazuela olvidada al fuego

El incendio se ha registrado en la calle El Empecinado

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:58

Comenta

Una llamada alertó hoy jueves a las 20:40 horas al 112 de que había un incendio en una de las viviendas ubicada a la altura del número 5 de la de la calle El Empecinado de Valladolid.

El alertante señaló que el fuego se había iniciado por un cazuela puesta al fuego y que no había heridos ni afectados por el humo, por lo que el servicio de emergencias avisó a la Policía Municipal, a los Bomberos de Valladolid, y al Cuerpo Nacional de Policía.

Posteriormente, la Policía Municipal solicitó asistencia para un menor de 8 años, con síntomas de haber inhalado humo, por lo que el 112 envió al lugar una ambulancia.

