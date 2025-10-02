Se expone a 1.500 euros de multa por hacer un grafiti en una fachada

Grafiti que el joven realizó en la fachada de un edificio de la calle del Doctor Bañuelos. .

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid sorprendieron el pasado martes por la noche a un joven mientras realizaba pintadas en la fachada de un edificio del barrio del Hospital. En concreto, una patrulla que realizaba labores de seguridad por la zona pilló in fraganti al chico cuando hacía un grafiti con la palabra 'Long' en la pared de un inmueble situado en la calle del Doctor Bañuelos.

Los policías locales interceptaron al joven y le formularon una denuncia en base a la Ordenanza de Mobiliario Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, que en su artículo 6 recoge que «se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera bienes, públicos o privados, protegidos por esta ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros, paredes, y fachadas, árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas y señales, instalaciones en general y vehículos municipales».

Además, el artículo 19 de la citada normativa, en el apartado B, considera como «infracción grave» el hecho de «realizar pintadas o grafismos sin la autorización municipal o declaración urbanística responsable que proceda según la normativa aplicable». Las infracciones graves son sancionadas con multas de entre 750,01 y 1.500 euros, siempre según la citada ordenanza.

Los agentes municipales también requisaron al joven cuatro sprays. «Cuidemos entre todos de nuestro entorno», insta la Policía Local a la ciudadanía.

