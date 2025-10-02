Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos

Un año y tres meses de cárcel, orden de alejamiento a menos de 100 metros durante dos años y una indemnización de 3.000 euros. ... Es la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid a un hombre de 54 años, que responde a las iniciales A. C., por realizar tocamientos a una menor de 12 años en un establecimiento de comestibles de Pajarillos.

La sentencia recoge los términos de la conformidad alcanzada por las acusaciones, que ejercían la familia de la víctima y el ministerio fiscal, y la defensa del condenado, después de que esta parte presentara un informe médico forense que le ha valido como eximente incompleta por acreditar un trastorno psicológico. El hombre, que carece de antecedentes penales, no entrará en prisión al haberse acordado la suspensión de la pena privativa de libertad, condicionada a que no vuelva a delinquir durante un periodo de dos años y a la realización de un curso de prevención de violencias sobre la mujer.

Los hechos, por los que ya hay sentencia firme al haber renunciado las partes a recurrir, tuvieron lugar hace algo menos de un año, el pasado 7 de noviembre de 2024, en un establecimiento de comestibles de la calle Faisán, en el barrio de Pajarillos, en cuyo interior se encontraba la víctima comprando caramelos, acompañada de su hermano de siete años y una amiga de 11. Fue entonces cuando entró el varón que, de forma intencionada y aprovechándose de los escasos metros que tenía el local, se acercó a la menor, rozándola primero y después agarrándole el glúteo. En ese mismo momento los tres niños acudieron a contárselo a sus padres, que avisaron de inmediato a la Policía, procediendo a su detención.

Las penas solicitadas inicialmente por la Fiscalía ascendían a dos años y tres meses, más las accesorias establecidas por la ley, por un delito de agresión sexual, así como una orden de alejamiento de 300 metros durante tres años. Mientras que la familia de la víctima solicitaba tres años de pena privativa de libertad, una orden de alejamiento de 500 metros durante cinco años y 15.000 euros de responsabilidad civil.