Un cordón policial en los juzgados de la calle Angustias, el pasado mes de septiembre. Carlos Espeso

Valladolid

Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos

El condenado, que se ha beneficiado de una eximente por trastorno psicológico, no entrará en prisión al carecer de antecedentes penales

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:45

Un año y tres meses de cárcel, orden de alejamiento a menos de 100 metros durante dos años y una indemnización de 3.000 euros. ... Es la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid a un hombre de 54 años, que responde a las iniciales A. C., por realizar tocamientos a una menor de 12 años en un establecimiento de comestibles de Pajarillos.

