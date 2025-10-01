El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los acusados durante el inicio del juicio oral, que ha quedado suspendido hasta el jueves. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El juicio contra la familia acusada de vender una tierra contaminada proseguirá sin la acusación particular

La vista se ha suspendido hasta este jueves por la ausencia de uno de los abogados de la defensa, que tenía otra vista por un delito sexual contra un menor

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:26

La vista contra la familia acusada de vender una tierra contaminada en las instalaciones de una antigua planta de gestión de residuos de aluminio que estuvo operando sin autorización ambiental ... entre 2006 y 2018, se reanudará mañana tras acordar todas las partes la suspensión este miércoles. La ausencia del abogado que representa a la sociedad, que tenía otra vista por un delito sexual contra un menor, ha motivado que se retrase el inicio del juicio oral, que dará comienzo con las declaraciones de cinco testigos, incluidas las dos mujeres que compraron la parcela y cuya denuncia dio origen a la investigación.

