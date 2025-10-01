El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detención por la Policía Nacional. En el círculo, Ángel Benito.

Detención por la Policía Nacional. En el círculo, Ángel Benito. El Norte

Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero

La Policía Nacional ha arrestado al narcotraficante, perteneciente al clan de los Hilarios de Plasencia, que logró huir del centro penitenciario escondido en un petate y con ayuda de varios presos

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:06

Casi ocho meses en paradero desconocido que han terminado con el arresto de Ángel Benito Moreno, el preso que el viernes 14 de febrero se ... fugó del centro penitenciario de Valladolid, donde cumplía una condena de 28 años por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

