El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda

La cuenta atrás se reanudó el pasado viernes y se alargará hasta mediados del mes de octubre, si no hay nuevos contratiempos. Las acusaciones del ... caso Esther López ya tienen reabierto el plazo para solicitar la apertura de juicio y presentar sus escritos pidiendo la pena de prisión con la opción, además, de proponer diligencias complementarias para su práctica en la audiencia preliminar. Este trámite se inició en el mes de julio, pero acumuló varios retrasos y paralizaciones hasta que este 26 de septiembre se acordó el nuevo periodo en una nueva diligencia de ordenación.

Así que si nada lo impide, el único investigado por la muerte de Esther López, Óscar Sanz, conocerá las peticiones de privación de libertad en unos quince días. Todo ello después de que estos días se haya puesto a disposición de la defensa una memoria externa con todo el procedimiento. El mismo no se pudo descargar en el anterior periodo, lo que obligó a paralizar el plazo de presentación hasta esta última nueva orden.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la familia de la víctima ya adelantaron en la larga fase de instrucción que se trataba de una muerte intencionada. «Los hechos investigados revisten por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de asesinato para la acusación particular (familia de Esther) y de asesinato/homicidio y omisión del deber de socorro para la Fiscalía, sin perjuicio de otras posibles calificaciones como delito contra la integridad moral o la seguridad del tráfico», reflejaban los razonamientos jurídicos de un auto fechado en octubre del año pasado en el que se desprendía la posibilidad de que la muerte de la vecina de Traspinedo fuera un homicidio imprudente.

Ha pasado ya un año desde ese auto en el que la jueza del caso empujaba el procedimiento a un juicio con jurado popular con Óscar Sanz en un hipotético banquillo de los acusados. Por esas fechas, la fiscal jefe de Valladolid se apoyaba en los informes de la Guardia Civil para imputar al investigado un delito de «asesinato/homicidio». Según la Benemérita, Óscar Sanz atropelló a Esther López con su vehículo, huyó, la dejó morir y con posterioridad ocultó el cadáver. Un relato de los hechos que la defensa intentó desmentir desde entonces con más testificales y nuevas pruebas. Hasta que la jueza instructora adelantó que rechazaba adjuntar más pruebas y que trasladaba todo al hipotético futuro juicio.

Últimas pruebas

Precisamente, los esfuerzos de la defensa siempre se han centrado en desmontar las tesis inculpatorias de la UCO y el ERAT. Fue la UCO quien afirmó que el cuerpo de Esther López permaneció en el mismo punto del hallazgo desde el día de su desaparición, si bien la defensa trabaja en demostrar que es «imposible» que el cadáver permaneciera en esa cuneta tres semanas sin que nadie lo viera. De ahí la petición de tomar declaración de todos los guardias civiles que peinaron esa zona, así como de los voluntarios.

Sobre ese aspecto, los agentes que testificaron el pasado 6 de mayo ahondaron en la imposibilidad de haber detectado el cuerpo de la vecina de la zona a no ser que estuviera a escasos metros debido a la maleza y la profundidad de la cuneta.

También se ha intentado desarmar la tesis de ese atropello al aportar un informe de parte que aborda unas posibles lesiones agravadas y que no vienen reflejadas en la autopsia, si bien el mismo fue desestimado por la instructora.

Todo eso se analizará, de ser así, en la Audiencia de Valladolid ante un jurado popular. Ahora, el siguiente paso será conocer a qué penas se enfrenta Óscar Sanz.