La defensa de Óscar Sanz avanza que solicitará nuevas pruebas

Álvaro Muñoz Valladolid Martes, 6 de mayo 2025, 20:20 Comenta Compartir

Dejan entrever que no se van a quedar con los brazos cruzados, aunque no desvelan qué pasos van a dar. Las abogadas del único sospechoso ... por la muerte violenta de Esther López, Ana María Pérez y Loreto Sancho, han adelantado tras las últimas testificales de este martes que solicitarán nuevas pruebas para intentar demostrar que su patrocinado es inocente. «A nosotros nos falta alguna prueba que solicitaremos y cuando estén presentadas, como ya sabéis, nuestra norma es que hasta que no esté presentada en el juzgado no hablamos de ello», han apuntado las dos letradas.

Futuras diligencias en un proceso que suma ya enésimas prórrogas durante la fase de instrucción. A pesar de todo, la defensa sigue con la hipótesis, contradiciendo a la Guardia Civil, de que el cuerpo de la vecina de Traspinedo no estuvo en la cuneta de acceso al municipio desde el inicio de las búsquedas, lo que exculparía, a su juicio, de una posible implicación de Óscar Sanz. Noticia relacionada Los guardias civiles ratifican la «complejidad» de ver el cadáver en la cuneta Para la familia de la víctima ya no hay más pruebas que practicar. Que los tres años de instrucción han sido suficientes para que a partir de ahora se quemen etapas de un procedimiento que se asoma a un juicio por la Ley del Jurado. «Ellos siguen en su línea y van a seguir pidiendo pruebas, pero lo más lógico es que se le rechacen porque ya llevamos mucho tiempo en esto. Si tienen algo que plantear, lo podrán hacer en el juicio», ha insistido el letrado de la familia de Esther López. «Ciencia y tecnología» En esos términos también se ha pronunciado la hermana de Esther López, Inés, antes de las testificales para recalcar que existe un informe con el nombre y apellidos del «asesino» de su hermana. «Estoy deseando verle entre rejas. Es un informe con datos objetivos, con ciencia y tecnología y con los equipos más preparados de este país», ha añadido Inés López. Asimismo, ha tildado de «demoledora» la situación que están viviendo. «Esto nos arrasa por todos los lados, a la familia por completo. Es muy duro, pero voy a estar hasta el último momento en pie con una sola cosa, con la verdad», ha concluido.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión