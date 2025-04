El caso Esther López vuelve al día del hallazgo del cadáver con nuevas declaraciones en mayo

El procedimiento que se encamina a juzgar a Óscar Sanz por un jurado popular por la muerte violenta de Esther López en la noche del ... 13 de enero de 2022 parece no tener final. La fase de instrucción, en la enésima prórroga, acumulará un nuevo episodio el próximo 6 de mayo con una vuelta a los orígenes. Concretamente el 5 de febrero de ese año, día en el que el salmantino José María Regalado Calvo se topó de forma accidental con el cadáver de la mujer de Traspinedo.

Ese 6 de mayo será el primer día que declare en sede judicial este fontanero de profesión que en la mañana de ese sábado 5 de febrero viajó hasta la localidad vallisoletana para participar en unas labores de búsqueda que por aquel entonces sumaban tres semanas. Todas ellas sin resultados y sin pistas. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Esther López, José María Regalado se sentó ante los agentes de la Guardia Civil para dar todo tipo de detalle de la aparición y de por qué había optado por buscar en esa cuneta de acceso a la localidad vallisoletana.

Su declaración versó desde que se montó en su Ford Tourneo en Salamanca. Minutos antes de las 9:30 horas estacionó en el restaurante La Maña para iniciar una búsqueda por los entornos del establecimiento hostelero. Todo ello sin un patrón y más cerca del inspeccionar por inspeccionar. Finalmente decidió encarar la carretera VP-2303 en dirección a Traspinedo. Incluso revisó alguna construcción abandonada, según su declaración ante la Guardia Civil ese mismo 5 de febrero, ampliada cinco días después.

No había pasado ni una hora desde que se había bajado de su vehículo cuando se topó con el cadáver de una mujer en el margen derecho. Eran las 10:20 horas cuando llamó al Centro Operativo de la Guardia Civil comunicando el hallazgo del cuerpo. Rápidamente se trasladó una patrulla de Seguridad Ciudadana de Peñafiel, que acordonó la zona a la espera de los grupos especialistas. Desde un primer momento, como más tarde ratificó en su testimonio, José María Regalado afirmó no haber tocado el cuerpo para no alterar ninguna posible prueba, porque, por ejemplo, el móvil de Esther López estaba a escasos centímetros del cuerpo. «No me acerqué a menos de metro y medio», apuntó.

Su primer día de búsqueda

En sus declaraciones relató que «habitualmente practica senderismo, afición que aprovecha para colaborar en búsquedas de personas desaparecidas», agregó, además de matizar que era un asiduo en batidas, si bien en las de Esther López no participó hasta ese 5 de febrero. De hecho, el no poder colaborar fue la principal motivación para trasladarse ese día hasta Traspinedo.

Cada frase que pronunció este fontanero ante la Guardia Civil fue investigada desde un primer momento. Se revisaron las imágenes de La Maña para corroborar que efectivamente llegó a la hora indicada y hasta se comprobó su línea telefónica para certificar que el día de la desaparición las antenas no captaron su señal. Y así fue. «Sus conexiones únicamente figuran en la zona del descubrimiento el día de la aparición, lo que resulta coincidente con su declaración», reflejaron los primeros informes.

Junto al fontanero de Salamanca pasarán también a declarar en calidad de testigos varios guardias civiles que participaron en las batidas de búsqueda cuando había escasa información del paradero de Esther López. Serán aquellos que peinaron los denominados sectores 2 y 3 y que supuestamente caminaron por la zona del hallazgo del cadáver. Detalla el Instituto Armado que ese punto se batió los días 20 y 29 de enero de 2022, en ambas ocasiones con resultado negativo.

Se estimaba, inciden los investigadores, que la posición y la orografía donde se hallaba el cuerpo dificultaban notablemente su visualización desde la vía, al tratarse de una cuneta con un talud descendente respecto a la carretera.

¿Recta final de la fase de instrucción?

Todos estos testimonios previstos para dentro de tres semanas vienen precedidos después de que la defensa del único investigado, Óscar Sanz, solicitara que se tomaran estas declaraciones, además de adjuntar las imágenes de los drones de las batidas de la Guardia Civil, al procedimiento para desmontar la tesis de la UCO de que el cadáver estuvo en el mismo punto desde el primer día de la desaparición. «No pudo estar sin que nadie lo viera», han remarcado en varias ocasiones. De hecho, solicitó al juzgado que incluyera en el proceso un vídeo filmado por un particular desde un coche, si bien esta petición ha sido rechazada por la instructora por «ofrecer una visión frontal sin proyección sobre la superficie exacta en que fue hallado el cuerpo de la finada».

El procedimiento contra el sospechoso se encuentra en el mismo punto: con la continuación de la tramitación para que Óscar Sanz sea juzgado por un tribunal del jurado por los delitos de asesinato (petición de la familia de la víctima) u homicidio doloso (Fiscalía), lesiones agravadas, omisión del deber del socorro, contra la integridad moral, maltrato al cadáver, secuestro, detención ilegal y contra la seguridad del tráfico.

De hecho, la jueza, en su auto, hace un calco de la versión incriminatoria de la UCO contra el investigado. «Óscar Sanz la atropelló muy cerca de ese inmueble (en la urbanización de El Romeral), causándole serias lesiones, pero no la muerte, siendo consciente de que Esther se encontraba con vida. Lejos de prestar ayuda o solicitar ayuda que otros pudieran prestar, esperó entre una y tres horas hasta que comprobó que Esther estaba ya muerta procediendo a ocultar el cadáver, y finalmente meterlo en el maletero de su vehículo y tirarlo, horas después en el lugar donde fue hallado, no dando noticia directa o indirecta de donde se encontraba. Tanto Esther como Óscar habían ingerido esa noche bebidas alcohólicas», refleja el auto.

A pesar de todo, habrá que esperar a que se tome declaración a los nuevos testigos para ver si la jueza considera si esas diligencias son pertinentes y útiles antes de decidir sobre una posible apertura del juicio oral.