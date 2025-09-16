Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López

Este 15 de septiembre era uno de esos días clave en el caso de la muerte violenta de Esther López en enero de 2022. La ... jueza instructora había dado de plazo hasta este lunes para remitir los escritos de conclusiones provisionales de las partes acusadoras, si bien el mismo ha sido paralizado después de que se registraran varias incidencias informáticas que han imposibilitado que la defensa de Óscar Sanz, el único investigado, tenga toda la información en su poder. Por lo que hasta que no se entregue toda esa documentación, no se volverá a reabrir un plazo que contará, de nuevo, con un tiempo estimado de diez días para redactar las calificaciones.

Fue a mediados de este mes de julio cuando la instructora del caso que investiga la muerte de la vecina de Traspinedo abrió el periodo para que las acusaciones solicitaran la apertura de juicio y presentaran sus escritos pidiendo la pena con la opción, además, de proponer diligencias complementarias para su práctica en la audiencia preliminar.

Se dio un primer plazo para la redacción de las conclusiones que se extendió finalmente hasta este lunes. Ahora, en una nueva diligencia de ordenación con fecha del pasado viernes, «queda suspendido el citado plazo hasta que se resuelva el problema y se proceda al traslado de las actuaciones».

Para la Fiscalía y las partes acusadoras, la muerte de Esther López, hace ya casi cuatro años, fue intencionada. «Los hechos investigados revisten por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de asesinato para la acusación particular (familia de Esther) y de asesinato/homicidio y omisión del deber de socorro para la Fiscalía, sin perjuicio de otras posibles calificaciones como delito contra la integridad moral o la seguridad del tráfico», reflejaban los razonamientos jurídicos de un auto fechado en octubre del año pasado en el que se desprendía la posibilidad de que la muerte de la vecina de Traspinedo fuera un homicidio imprudente.

Precisamente, para la fiscal jefe ese «asesinato/homicidio» es que Óscar Sanz atropelló a Esther López con su vehículo, huyó, la dejó morir y con posterioridad ocultó el cadáver. Un relato de los hechos que la Guardia Civil ya detalló en sus diferentes informes durante la fase de instrucción y que la defensa del investigado siempre ha desdicho para negar su implicación en la «muerte violenta» de la vecina de Traspinedo.

Desde que la jueza instructora apreciara por primera vez intencionalidad en la muerte de Esther López, lo que a su vez suponía que Óscar Sanz se encaminaba a un juicio por la Ley del Jurado, el procedimiento ha continuado con la solicitud de más testificales y de nuevas pruebas por parte de la defensa. Por el juzgado volvieron a desfilar guardias civiles, así como la persona que halló el cadáver de Esther López en una cuneta de acceso a Traspinedo 23 días después de su desaparición.

Esfuerzos de la defensa

Precisamente, los esfuerzos de la defensa siempre se han centrado en desmontar las tesis inculpatorias de la UCO y el ERAT. Fue la UCO quien afirmó que el cuerpo de Esther López permaneció en el mismo punto del hallazgo desde el día de su desaparición, si bien la defensa trabaja en demostrar que es «imposible» que el cadáver permaneciera en esa cuneta tres semanas sin que nadie lo viera. De ahí la petición de tomar declaración de todos los guardias civiles que peinaron esa zona, así como de los voluntarios.

Sobre ese aspecto, los agentes que testificaron el pasado 6 de mayo ahondaron en la imposibilidad de haber detectado el cuerpo de la vecina de la zona a no ser que estuviera a escasos metros debido a la maleza y la profundidad de la cuneta.

También se ha intentado desarmar la tesis de ese atropello al aportar un informe de parte que aborda unas posibles lesiones agravadas y que no vienen reflejadas en la autopsia, si bien el mismo fue desestimado por la instructora.

Desde entonces, la jueza ya adelantó que rechazaba adjuntar más pruebas y por ende todo se trasladaba al hipotético futuro juicio.