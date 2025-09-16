El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Familiares y amigos de Esther López, en las puertas del juzgado. A. Mingueza

Valladolid

Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López

Incidencias técnicas para facilitar documentación a la defensa imposibilita la redacción de las calificaciones

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:37

Este 15 de septiembre era uno de esos días clave en el caso de la muerte violenta de Esther López en enero de 2022. La ... jueza instructora había dado de plazo hasta este lunes para remitir los escritos de conclusiones provisionales de las partes acusadoras, si bien el mismo ha sido paralizado después de que se registraran varias incidencias informáticas que han imposibilitado que la defensa de Óscar Sanz, el único investigado, tenga toda la información en su poder. Por lo que hasta que no se entregue toda esa documentación, no se volverá a reabrir un plazo que contará, de nuevo, con un tiempo estimado de diez días para redactar las calificaciones.

