«Año tras año vamos viendo que está bajando la edad de la delincuencia»

La Memoria de la Fiscalía Superior de Castilla y León es contundente. 2024 estuvo marcado por el «aumento estadístico de la criminalidad en menores», con ... especial incidencia en los «delitos de lesiones y contra la libertad sexual». Capítulo a parte merece la «preocupante proliferación de bandas urbanas» vinculadas a los Trinitarios y los DDP, rivales entre sí, que han incrementado los internamientos en el Centro de Menores Zambrana por peleas con uso de arma blanca. Las cifras 'récord' de menores condenados y delitos cometidos refrendan también estas afirmaciones. Estadísticas a parte, quien constata el reflejo de estos datos en la realidad es Consuelo de Jesús Vizcaíno, fiscal delegada de Menores en Valladolid, que destaca el repunte «año tras año» de la delincuencia juvenil en edades más tempranas, vinculada con el acceso prematuro a las redes sociales.

–2024 fue un año en auge de la delincuencia juvenil, según los datos de la estadística de menores condenados. Las sentencias y los delitos se incrementaron un 29%, mientras que a nivel nacional y autonómico, el repunte es de un 3% y un 16%. ¿A qué puede achacarse?

-No sé a qué se debe, pero en cuanto al número de condenas, que pueden ser con conformidad o sin conformidad, es verdad que se llega a muchos acuerdos. Ese puede ser uno de los factores que incrementen el dato. Llevo en el puesto un año y medio y entonces más allá de eso no te puedo hablar, pero sí que es verdad que el número de conformidades es altísimo en menores.

–Más allá de las sentencias, también repuntaron los delitos por los que son condenados. Según su percepción, ¿Cuáles son los que más se incrementaron?

-Por lo que respecta a Valladolid, los delitos de lesiones, sobre todo con instrumentos peligros y los delitos contra la libertad sexual son los que más han crecido de 2023 a 2024. El acoso escolar también ha aumentado. Sí que te digo que han bajado los delitos -graves- contra el patrimonio. Especialmente los robos con violencia, hubo 30 casos en 2023 frente a 20 en 2024. Los robos fuerza se mantienen más o menos estables, aunque suben un poquito.

–Habla de que se han incrementado las lesiones con instrumentos peligrosos, ¿Está esto vinculado al auge de las bandas latinas que también señalaba la memoria?

-Sí, sí, vamos, yo veo una relación muy clara. Es verdad que los asuntos de bandas en 2024 subieron mucho, fue un año como muy llamativo en este sentido. Aunque después no se han mantenido, por lo menos en lo que llevamos de 2025 no es ni parecido a lo que fue en año pasado.

–¿A qué cree usted que responde la presencia de estos grupos en Valladolid?

–Yo pienso que tiene que ver con la cercanía y la comunicación con Madrid. Al final Valladolid está muy cerca y es como una extensión lógica. En los asuntos que hemos conocido también hemos visto que hay una cierta conexión o relación con los miembros de bandas de Madrid y eso es uno de los factores determinantes del aumento de casos en Valladolid.

Bandas latinas «En los asuntos que hemos conocido hemos visto que hay una cierta relación con los miembros de bandas de Madrid»

–Se habla de bandas latinas, pero no parecen ser puramente de caracter extranjero. En febrero la Audiencia Provincial condenaba a un 'DDP', español, por tentativa de homicidio a un trinitario en el locutorio de Nicolás Salermon. ¿Cuál es el perfil de los chicos que las integran?

–Pues efectivamente también hay algún español, es verdad que por lo que yo he visto menos. Pero los chicos, aunque sean de origen latino, suelen ser españoles ya de segunda generación -hijos de migrantes nacidos en España- con nacionalidad española o prácticamente a las puertas de conseguirla. Gente asentada en España e integrada en la sociedad española.

–¿Cuál es la solución para frenar el avance de estas bandas?

-Qué difícil. Yo sé que policialmente se está haciendo un esfuerzo muy grande de investigación porque es un tema que preocupa mucho. Al final Valladolid es una ciudad sin grandes delitos violentos y esto supone un factor de riesgo importante. Las bandas siempre se parecen un poco a una secta, en el sentido de que se sienten acogidos como en una familia, en un núcleo de protección y de pertenencia. Esto está muy presente y seguramente tenga mucho que ver con el desarraigo y la falta de interacción real. Es un elemento muy importante.

–Los educadores del Zambrana han venido denunciando un aumento de las agresiones. La memoria fiscal habla de «numerosos internamientos» a causa de peleas con armas. ¿Lo vincula con estas bandas?

–2024 fue un año de muchas denuncias de ese origen, que suelen ser por amenazas o pequeñas lesiones. Por lo menos en la primera parte del año, porque luego disminuyó y se ha mantenido en 2025. Pero yo no lo relaciono tanto con las bandas, porque los chavales, fuera de su ámbito de actuación, son pacíficos y no suelen dar problemas en el centro. También hay internos por delitos más graves que no tienen que ver con estos grupos. Me refiero a robos con violencia y a ese tipo de infracciones, porque es verdad que en el ámbito de los delitos patrimoniales hay chicos ya con una trayectoria que son difíciles y que son violentos.

Conflictividad en el Zambrana «Hay chicos ya con una cierta trayectoria en robos con violencia que son difíciles y que son violentos»

–Según la estadística de condenados, el 67% son varones pero la cifra de chicas adolescentes (77) fue también la más elevada de la década. ¿Cómo se explica este cambio?

-Me imagino que será la pequeña delincuencia, por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Porque es verdad que el perfil mayoritario sigue siendo varón, pero las pequeñas delincuencias están bastante igualadas en pequeños hurtos, pequeñas lesiones o pequeñas amenazas entre grupos de chicas, ese tipo de cosas. Pero es delincuencia menor.

–La memoria contempla que las diligencias archivadas contra menores de 14 -inimputables- se han incrementado un 67%. ¿Se está adelantando la edad a la que comienzan a delinquir?

–Es verdad que vamos viendo, año tras año, que está bajando la edad de la delincuencia, esto es así. Se ve sobretodo en algún tipo de delito en concreto, que tienen que ver con las tecnologías, porque cada vez acceden más pronto a los móviles. Ese tipo de delincuencia ha bajado la edad y yo veo una relación directa entre el acceso a las redes sociales y la delincuencia en edades cada vez más tempranas.

–¿Qué tipo de delitos cometen mediante el uso de estas tecnologías y qué medidas se adoptan cuando se denuncian?

-Pues muy variados, desde acoso escolar hasta amenazas o vejaciones. También hay alguno contra la libertad sexual y contra la intimidad por la difusión de imágenes. Las medidas en el ámbito de la jurisdicción de menores siempre son educativas y son muy efectivas, en el sentido de darles acceso a recursos sobre el uso de las tecnologías y sus consecuencias, porque muchas veces las desconocen.

Menores inimputables «Veo una relación directa entre el acceso a las redes sociales y la delincuencia en edades cada vez más tempranas»

–Existe un debate sobre si sería conveniente bajar la edad de imputación. En una entrevista anterior comentaba que no era partidaria. ¿Cuál es la alternativa?

–Desde otros ámbitos que no son la jurisdicción propiamente de menores, se están demostrando muy eficaces las actividades formativas en los centros educativos. Los expedientes disciplinarios cuando se producen situaciones de acoso o de mal uso de las tecnologías, también son muy ejemplarizantes. Porque al final toda la comunidad educativa participa en ello, se toma conciencia de lo que ha pasado, se sanciona a quien haya que sancionar y luego todos los que no están directamente implicados lo viven también y ven qué consecuencias tiene, también para las víctimas. Es muy importante en la lucha contra este tipo de conductas.

–Tras las lesiones, los delitos contra la libertad sexual son los que más se han incrementado. ¿Por qué cree que es?

–Hay mucho trasfondo en estos delitos en el hecho de que cada vez se inician antes en las relaciones sexuales. La falta de experiencia y la falta de previsión de las consecuencias de los propios actos es propio de las edades más tempranas. Cuanto más pequeños son tienen menos experiencia y menos conocimiento de las reacciones de los demás, por lo que se ven envueltos en situaciones de las que no saben salir. Desde luego no estoy hablando nunca de conductas violentas, pero sí de situaciones a lo mejor no deseadas o no consentidas.

–¿Qué tipo de delitos de índose sexual son más habituales entre menores?

–Las agresiones sexuales entre menores no suelen ser violentas. Algunas si que habrá claro, pero la tónica habitual no es la comisión de lo que se entiende por violaciones con el empleo de violencias físicas. Eso no es habitual en menores. Hablamos siempre de delitos que, aún siendo graves, no lo son tanto, como tocamientos no consentidos o incluso relaciones que empiezan de manera consentida en las que se hace algo no consentido, ese tipo de cosas.

–Hay quien también lo vincula con el acceso a las tecnologías por el consumo de pornografía, no sé si está de acuerdo.

-A mí directamente a la Fiscalía no me han llegado casos en los que haya visto la relación directa, o si la hay no ha trascendido en el asunto, pero pienso que sí que es un factor importante. No puede ser que el porno sea una escuela de educación sexual porque al final es donde están las ideas falsas sobre la sexualidad y una vez que las trasladan al terreno de la realidad siempre hay conflictos.

«Los centros educativos cada vez se implican más en los casos de acoso escolar y eso es muy beneficioso»

–Con este aumento de las asuntos, no sé como está su fiscalía en cuanto a recursos.

Necesitamos personal y necesitamos medios. La oficina de la Fiscalía cuenta solo con cuatro funcionarios, que son muy pocos. Y dos fiscales que, además, no nos dedicamos a la justicia de menores en exclusividad, entonces los recursos son escasos. Es verdad que la oficina, por lo que respecta a las tramitadoras, tiene mucha experiencia y son unas funcionarias excelentes. Pero también lo es que trabajamos mucho y que sería muy conveniente que nos dotaran de más personal.

–¿Alguna lectura positiva de los datos presentados este año?

-Bueno, la disminución de algunos tipos de delitos es un dato positivo. Aunque es verdad que en 2024 se incrementaron mucho los delitos que tienen que ver con bandas, como las lesiones, en lo que llevamos de 2025, aunque todavía es pronto para asegurarlo, han caído en picado. Otro dato positivo que no quiero dejar de mencionar es que en los centros educativos cada vez se implican más en los casos de acoso escolar y eso es muy beneficioso. Nos llegan muchos expedientes, bien porque los pide la Fiscalía o porque directamente los comunican, muy bien tramitados. Ellos tienen un protocolo de actuación ante casos así y lo están aplicando. No todos los centros, pero muchos sí, entonces también hay que decirlo, que los que lo aplican lo hacen bien.