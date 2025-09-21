El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La fiscal de Menores de Valladolid, Consuelo de Jesús Vizcaino, junto a la sede de García Morato, en una imagen de archivo. Alberto Mingueza
Consuelo de Jesús Vizcaino, fiscal de Menores de Valladolid

«Año tras año vamos viendo que está bajando la edad de la delincuencia»

La delegada de la fiscalía especializada vincula el aumento de los delitos de lesiones a la proliferación de las bandas latinas tras un año «llamativo» en asuntos, que han mermado en 2025

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:30

La Memoria de la Fiscalía Superior de Castilla y León es contundente. 2024 estuvo marcado por el «aumento estadístico de la criminalidad en menores», con ... especial incidencia en los «delitos de lesiones y contra la libertad sexual». Capítulo a parte merece la «preocupante proliferación de bandas urbanas» vinculadas a los Trinitarios y los DDP, rivales entre sí, que han incrementado los internamientos en el Centro de Menores Zambrana por peleas con uso de arma blanca. Las cifras 'récord' de menores condenados y delitos cometidos refrendan también estas afirmaciones. Estadísticas a parte, quien constata el reflejo de estos datos en la realidad es Consuelo de Jesús Vizcaíno, fiscal delegada de Menores en Valladolid, que destaca el repunte «año tras año» de la delincuencia juvenil en edades más tempranas, vinculada con el acceso prematuro a las redes sociales.

