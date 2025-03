Jenifer Santarén Valladolid Sábado, 8 de marzo 2025, 09:14 Comenta Compartir

No hay paridad en la Fiscalía de Menores de Valladolid. En la instalación compartida con el mismo juzgado son «todo mujeres», presume Consuelo de Jesús Vizcaíno (Valladolid, 1974), la delegada en la materia, que comparte responsabilidades con otra fiscal. De Jesús, que rehúsa hacer reivindicaciones públicas cuando se le pregunta, rechaza el 'cliché' de que en lo laboral «somos más conflictivas» al hablar de sus compañeras. «Eso es machismo heredado», defiende, tras casi dos décadas en la carrera fiscal.

Desde sus comienzos en 2006 ya eran mayoría frente a los hombres y solo ha tenido jefas y «muy válidas». Tras la entrevista, le pide a sus cuatro tramitadoras, Susana, Sole, Celeste y Conchi, que posen en la foto. Con ellas comparte oficina desde que asumió la delegación de Menores en febrero del pasado año, tras casi una década como acusadora principal en Violencia de Género, donde aterrizó en 2011 tras llegar a la fiscalía provincial, en la que también ha desempeñado responsabilidades de Jurisdicción Social de Derecho Laboral, Medio Ambiente y Urbanismo.

- ¿Qué ha aportado esa mayoría de mujeres a la Justicia?

Yo creo que le ha aportado más sensibilidad.

- Hay voces críticas que señalan que la justicia es patriarcal, ¿Qué opina de esto?

Hombre, siempre hay casos. Pero yo no creo que esa sea la tónica general en la Administración de Justicia. Yo creo que cada vez estamos más en conexión con la sociedad. Y eso se ve, creo, en las sentencias. Siempre hay casos puntuales que salen en los medios y llaman mucho la atención, pero no creo que eso sea lo que la define. Llama mucho la atención qué pueda pasar, pero al final eso no es el día a día. Se ha ido avanzando hacia una actitud siempre de respeto a las víctimas y en línea con las reformas legislativas.

- Desde que empezó a ejercer en 2006, ¿En qué aspectos ha notado que se ha ido adoptando la perspectiva de género?

En materia de violencia sobre la mujer, las reformas legislativas se han sucedido siempre en la línea de una mayor protección a la mujer. Yo que he trabajado mucho en violencia de género aprecio que eso es lo que más ha cambiado. Y creo que también hay una sensibilización mayor con las denuncias relacionadas con las agresiones o cualquier tipo de delito contra las mujeres.

- Tiene también una dilatada trayectoria como delegada de Violencia de Género, ¿Cómo le ha marcado ejercer la acusación de esos casos tantos años?

Sobre todo, que en el mayor número de casos hay niños detrás y eso es lo más doloroso de todo. El hecho de que haya menores casi siempre o muchas veces viviendo esa situación de violencia. La denunciante es una mujer, pero claro, la violencia siempre sucede en casa y en esa casa hay niños o suele haberlos y ellos sí que son las víctimas más indefensas.

- Con lo que me comenta me viene a la mente el caso de Juana Rivas. La justicia italiana le concedió la custodia al padre y ahora lo investigan por malos tratos tras la denuncia del hijo mayor. ¿Cómo se les puede proteger en estos casos?

El tema de la custodia en los casos en los que hay una denuncia de violencia de género es delicado. Es muy delicado, pero sí que es verdad que las últimas reformas legislativas han ido precisamente encaminadas a privar al agresor, no solo de la custodia, sino también de la posibilidad de ver a los niños, resolviéndolo ya en la comparecencia sobre la orden de protección. Se adoptan tanto medidas de carácter penal como civil, prohibiendo a esa persona que tenga contacto con los niños, no solo en los casos que sean víctimas directas, sino también cuando hayan presenciado actos de Violencia de Género, porque ya solo con que sean testigos eso también es violencia para ellos.

- Nos decía en otra entrevista a finales del año pasado que le preocupa el incremento de delitos contra la libertad sexual en menores de 14 años, ¿Qué hay detrás de estos casos?

A mí me parece que son varios los factores que puede haber detrás. De una parte, el acceso cada vez más temprano a la pornografía, que me parece que tiene una incidencia muy importante porque es profundamente machista. Y detrás de eso está el acceso cada vez más temprano y, desde luego, incontrolado a las redes sociales y a los medios de comunicación, porque hay ciertos contenidos que también son marcadamente machistas. Eso, de una parte. De otra, la tendencia a comenzar antes las relaciones sexuales. Eso es lo que entiendo que más influye.

- ¿Qué pueden hacer los padres para frenar esta tendencia?

Yo creo que la educación tiene que comenzar antes, cuando son muy pequeños, porque esperar a la adolescencia es un momento en que los chavales no quieren escuchar a sus padres, porque el diálogo en la adolescencia, no voy a decir que se rompa del todo, pero desde luego, en un 80%, los padres dejan de ser para ellos referentes de nada. También introducir estos temas en foros a los que ellos sí que den credibilidad, en el seno de los institutos, con charlas, actividades que también pueden tener su repercusión positiva. Porque ahí ellos sí que tienden más a escuchar y a expresarse que en casa cuando llevan a determinadas edades.

- Hay una corriente reaccionaria en contra del feminismo, ¿nota en el trato con los menores que exista ese rechazo?

No, no he visto casos así. De hecho, sí que veo una conciencia entre las mujeres, entre las adolescentes, de ayudarse. A veces es muy notorio, incluso entre chicas que no se conocen de nada, no son amigas, no son familiares, se avisan entre ellas si un chico está pasando fotos comprometidas de una chica. Incluso a profesores y adultos responsables y vienen a declarar como testigos. Y eso me parece que es un avance en la conciencia de las mujeres de ayudarse, que lo sienten como un problema de mujeres.

- ¿Va a celebrar el 8M de alguna manera?

Pues no tengo pensado nada especial. Normalmente me lo paso trabajando, pero este año cae en sábado.

