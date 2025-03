«A los negacionistas les diría que mi sobrina Teresa tenía 23 años y un sinvergüenza le arrebató la vida»

Rosa María Gil López (Valladolid, 1955) abogada especializada en Violencia de Género, Derecho de Familia y Derecho Laboral y de la Seguridad Social, quiso ser ... periodista. La muerte de su padre cuando ella era muy joven la obligó a aparcar esa vocación para permanecer en Valladolid junto a su madre, a quien a día de hoy, 46 años después de colegiarse, le agradece el haber dedicado su vida al derecho, del que se confiesa «apasionada».

El tono que utiliza al hablar de cuestiones tan novedosas como el impacto de Ia Inteligencia Artificial en el ámbito jurídico y el problema inicipiente que supone que los prototipos actuales carezcan de perspectiva de género, da buena cuenta del apego que aún siente por una profesión que sigue ejerciendo a sus 70 años. Recientemente se ha echado también a las espaldas la presidencia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, referente en la defensa del feminismo jurídico y que lucha por impulsar reformas legislativas que conduzcan a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y a la protección de las víctimas de la Violencia de Género.

- Celebráis este año el XXX Congreso de Mujeres Juristas Themis en Valladolid, que tratará sobre la aplicación de las IAs en el derecho. ¿Son los prototipos actuales machistas?

Son completamente machistas. Y claro, en la práctica del derecho tenemos que implementar la perspectiva de género porque es fundamental y eso no existe, no tienen género.

- De hecho, desde hace un tiempo ya se utilizan algoritmos, por ejemplo para determinar el nivel de riesgo de una víctima de Violencia Machista

Viogen no deja de ser eso. Y la verdad es que tenemos que decir que no acierta demasiado en muchas ocasiones. A mi es lo que me parece. Sin ir más lejos el último ejemplo lo hemos tenido la semana pasada cuando han asesinado a una mujer en Benalmádena que había denunciado y que incluso había solicitado una orden de protección y habían dicho que tenía riesgo medio. No funcionan bien. Y en muchísimas ocasiones te das cuenta que aparecen víctimas que te salen que no apreciaban riesgo o riesgo bajo. Bueno, pues la señora está sufriendo una situación bastante complicada. Aunque se ha modificado y ha entrado en vigor uno nuevo, a mí no me ofrecen mucha seguridad.

- ¿Cuál es la alternativa?

Pues es que es lo que tenemos, porque en el momento en que una víctima va a solicitar una orden de protección y la presenta la denuncia en el juzgado, no tenemos más elementos que la valoración de riesgo que hace la Policía para que el juez al día siguiente, de alguna manera, o la juez, evalúe la situación. No obstante, también hay que tener en cuenta que si no estuvieran tan masificados los juzgados lo bueno sería que a esa víctima la pasaran con un equipo que valorase su situación. Pero eso es casi una quimera porque sino no atenderíamos a las víctimas, sería muy complicado con todos los procedimientos que hay. Si quieres celeridad renunciamos a todo eso.

- Aquí en Valladolid los datos estadísticos dicen que más de la mitad se deniegan. Son cifras que chocan con lo que se ve en otros partidos judiciales. ¿No sé si eso corresponde con su experiencia?

Depende, depende. Yo te puedo decir que tenemos ahora una juez de violencia relativamente nueva y la verdad es que a mí me parece que acierta casi siempre. A mí me gusta mucho. Y el que teníamos antes, Emilio Vega, también. Quiero decir, se deniegan y por supuesto que a veces tú consideras que habría que darla, pero claro, depende de las circunstancias. Pero que se deniegue no significa que no siga el procedimiento. Vamos a tener un juicio rápido en 15 días y si hay una condena posterior, va a tener un alejamiento. Tenemos un juzgado específico, con un personal específico que atiende a las víctimas fenomenal y hay que decirlo. También la oficina de ayuda a víctimas de Valladolid funciona de maravilla. Te lo digo desde una experiencia de muchos años en los que hemos sufrido algunos reveses hace años con el juzgado de Violencia.

- De hecho le iba a preguntar cómo ha cambiado la justicia desde que lleva ejerciendo. Si no me equivoco, se colegió en el 1979.

Fundamentalmente lo que ha cambiado es que han entrado más mujeres. No sólo en la judicatura, sino en las letradas de la administración de justicia somos más casi abogadas que abogados o estamos casi a la par porque las facultades de derechos están llenas de mujeres. Yo doy clase en el máster de acceso y en número de alumnos a lo mejor hay un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Las mujeres hemos entrado como profesionales en todos los ámbitos entonces eso es muy importante.

- ¿Eso ha cambiado cómo se abordan los casos de Violencia de Género o las agresiones?

No, porque esa perspectiva de género hay muchos jueces y juezas que no la tienen, porque no significa que por el hecho de que seas mujer tengas perspectiva de género. En absoluto, es algo endémico en función de de cómo sea el juzgador o la juzgadora en ese caso. Evidentemente yo creo que es una formación obligatoria para la judicatura y de hecho se les imparte. Pero si echamos la vista atrás a hace 40 años sí que hay más perspectiva de género. Es que no queda otra, porque las leyes de alguna manera se aprueban y se incluye la perspectiva de género, entonces el juez o la juez no le queda más remedio que aplicarla. Ahora, que luego las sentencias no la incluyan en muchísimas ocasiones, pues sería un poco la asignatura pendiente.

- Recientemente se ha firmado el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Por qué es tan importante que contemple tipificar la violencia económica?

Las situaciones de dependencia del maltratador en una separación, en un divorcio, son terroríficas, porque si no pasa la pensión de alimentos a sus hijos la sigue controlando. Y no está tipificado como violencia machista. Lo único que está contemplado es el derecho al pago de pensiones, pero es un delito que, salvo que haya habido antecedentes de Violencia de Género, no lo van a ver en el órgano específico sino en uno de Instrucción. Entonces, bueno, es positivo que todos los impagos de pensiones, aún sin violencia física, sean considerados violencia machista, porque no deja de ser una violencia económica que no te paguen la pensión de alimentos, que es el sustento de tus hijos. A ver si se tipifica como tal y podemos hacer algo.

«Yo he visto en los juzgados como un tío cogía una colilla y se la tiraba a la víctima»

- Usted ha sido presidenta y una de las fundadoras de la agrupación de mujeres abogadas y ahora preside la Asociación Themis, ¿Por qué es tan importante este asociacionismo de juristas feministas?

Perseguimos la igualdad, que hoy día parece que es algo más habitual y normal, pero nos ha costado mucho. Y de hecho, con los tiempos que se están avecinando, son cuestiones un poco complicadas. En la Agrupación de Mujeres Abogadas nuestra idea fue y sigue siendo luchar por la igualdad dentro de lo que es nuestra profesión. En Valladolid hicimos lo posible, mucho antes de la ley integral de 2004, para que tuviéramos un turno de asistencia a víctimas. Yo he visto en los juzgados como un tío cogía una colilla, cuando se fumaba, y se la tiraba a la víctima. Entonces vimos que era necesario atender a esas mujeres y creamos un turno que hasta que en 2017 firmó el ICACYL -el colegio de la abogacía de Castilla y León-, un contrato con la Junta para asistir en las agresiones sexuales, nosotras aquí en Valladolid lo estábamos haciendo absolutamente gratis.

- Decía antes que los tiempos que vienen son complicados. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora?

Fundamentalmente los jóvenes que discuten la Violencia de Género. También la pornografía. La educación es fundamental y no se está incidiendo lo suficiente en ella. Pero ya no solo la educación en el colegio, sino en el instituto, en las casas, es absolutamente fundamental. Pero desde luego, me preocupa esta situación de negación de todo. Para ellos no existe la Violencia de Género sino que es violencia intrafamiliar, ese argumento de que las mujeres también matan. Yo estoy oyendo deducir en tertulias y redes sociales que es que los hombres en el fondo están discriminados. Y muchas mujeres, incluso compañeras, que te dicen que no son feministas o que están en contra del feminismo.

- ¿Qué le diría a un joven o una joven negacionista para convencerle de que la Violencia de Género existe?

Yo le diría que tenía una sobrina de 23 años, Teresa, la niña asesinada en Bruselas, que la mató un sinvergüenza. Le contaría cómo era, qué inquietudes tenía y cómo ese elemento le arrebató la vida. Cómo a otras muchas mujeres les han arrebatado su vida, su juventud, y cómo han machacado a sus hijos, que luego tienen muchos problemas para salir adelante. Yo he visto a muchas víctimas de Violencia de Género y por desgracia ahora estoy sintiendo lo que siente la familia y pienso mucho en los padres de Teresa y en su hermano, que los han destrozado, y es muy duro. Abrimos los telediarios todos los días con víctimas y todavía lo niegan. También todo esto lo he vivido con víctimas a las que he podido sacar de la violencia y para mí es la mayor satisfacción.