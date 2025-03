«El 95% de los juicios rápidos de Valladolid son de Violencia de Género»

Una estantería del despacho que ocupa la magistrada Olga Álvarez Peña (Valladolid, 1969), titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, en la ... tercera planta de los tribunales de la calle Angustias, alberga varios tomos del Código Penal y otra bibliografía judicial, 'biblias' del derecho que ahora juegan más un papel de 'atrezo'. Poco o nada queda del Sistema Judicial y de la forma de trabajar que conoció en sus comienzos, hace ya 25 años, cuando, recuerda, se llevaban a casa montañas de expedientes en maletas. La legislación y la judicatura han cambiado de la misma forma vertiginosa que los medios materiales.

Álvarez Peña, que antes de recalar en Valladolid en 2020 ha ostentado el mismo cargo en los órganos de Burgos y Palencia durante casi las últimas dos décadas, a la par que ha ejercido la dirección del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, señala la transformación interna de la carrera judicial en la que las mujeres son ya una mayoría que rompen techos de cristal. El último hito, el nombramiento de «la primera presidenta del TSJCyL», la magistrada Ana del Ser, que viene a relevar en el cargo a José Luis Concepción, al frente del Alto Tribunal de la comunidad durante 20 años.

- ¿Cómo ha cambiado la judicatura en materia de Igualdad desde que lleva ejerciendo?

Lo más llamativo lógicamente es la abrumadora mayoría de mujeres, juezas y magistradas. En las últimas promociones han ido incrementando el porcentaje de mujeres de una forma extraordinaria. Creo recordar que en la última promoción de 137 aspirantes, 93 eran mujeres. Cuando yo entré ya estábamos muy cerca del 50%. Y hay que matizar algo que está cambiando, porque aún con esta base en los puestos de presidencia no había esos porcentajes. Esto va a cambiar radicalmente a partir ahora porque hay una ley de paridad que se tiene que aplicar y estamos en ello. De hecho precísamente la semana pasada se nombró aquí a la primera mujer en Castilla y León presidenta de TSJCyL. Y esto va a más porque si en la carrera judicial hay un porcentaje del 67% de mujeres, pues en unos años tendremos en las presidencias trasladado ese porcentaje.

- ¿Y la Justicia?

Cambió todo la entrada en vigor de la ley orgánica 1/2004. Eso ha supuesto efectivamente la entrada de la perspectiva de género en lo que es el orden jurisdiccional, en el enjuiciamiento etcétera. Y un traslado también de una percepción de que la sociedad valora y reclama esa igualdad, porque ha crecido el número de denuncias en esta materia de violencia de género, que tiene que ser el objetivo.

- Aún así, hay voces muy críticas que señalan que la justicia es patriarcal y que falta perspectiva de género

No es cierto, no es verdad. Todos nosotros, hombres o mujeres, tenemos una formación extraordinaria. Cuando yo ingresé en la carrera judicial éramos ya la tercera promoción con el nuevo sistema que complementa la oposición con esa formación en la escuela judicial. Y eso introdujo un cambio extraordinario en lo que era la formación de los jueces que accedían a la carrera por primera vez, con nueve meses de formación práctica, que incluía trabajo en Tribunales. Pero es que desde entonces nos seguimos formando porque obviamente las leyes son cambiantes, porque la sociedad va reclamando cambios.

- Supongo que casos como el interrogatorio que se filtró del juez Carretero a Elisa Mouliaá no ayudan

No voy a entrar a valorar de ninguna manera como los compañeros hacen el trabajo, pero vamos que ya digo que estamos todos extraordinariamente formados. En el fondo y en las formas. Pero mi preocupación extrema es que la sociedad conozca más allá de lo que aparece y se filtra en medios, cuál es el trabajo real que hacemos, mucho más allá de lo que en un momento dado pues pueda parecer, por eso el trabajo que yo he hecho en todo este tiempo en el TSJCyL es abrirnos a la sociedad. Mi sala, como la de todos, está abierta cuando hay audiencia pública para que se pueda ver el trabajo real que hacemos cada día y cómo nos conducimos en este caso los órganos de Enjuiciamiento.

- ¿Qué opinión le merece la ley del 'solo sí es sí'?

Quizá en intención una y en materialización y por lo tanto aplicación otra. Porque lo cierto es que ha dado lugar a revisiones de condenas de agresiones a la baja. Porque modificó ciertas penas, incluso esta semana todavía se están revisando. Y en intención bueno, pues es muy interesante llevar el consentimiento al Código Penal. Ahora bien, yo que he estado siempre en la jurisdicción penal, el consentimiento, aunque no estuviera por escrito, era algo que los que enjuiciamos lo teníamos muy claro. Tenía que existir y si no existía, pues es evidente que eso tiene una implicación.

- Por sus manos han pasado muchos casos de Violencia de Género, ¿Qué es lo más complicado de juzgar estos casos?

Lo más complicado es ver lo que pueda haber detrás. Y lo que hay detrás en muchos casos son menores. El enjuiciamiento en sí cuando uno tiene experiencia es sencillo igual que para un médico puede serlo operar una rodilla, por poner un ejemplo. Lo que es complicado es lo que hay detrás. Eso hace que seamos muy cautelosos en el enjuiciamiento, en el trato, en la escucha. Y más allá de eso, pues que además de que un asunto llegue, se enjuicie y se dicte una sentencia, haya una ayuda detrás a esa familia, social, económica de trabajadores sociales, etc. Porque no se consigue nada si no hay luego un apoyo que ayude a quien quiere salir de algo que es muy difícil por razones económicas, por ejemplo. Con lo cual es importante la denuncia, la investigación y hasta llegar el final, pero que tiene que haber mucho más.

- En cuanto a carga de trabajo, ¿Cuáles son los asuntos con más peso en lo Penal de Valladolid?

Cada vez hay más acoso y coacciones. Es decir, ya no solo es la agresión, bien sea maltrato o una escala mayor, sino que cada vez hay más comportamientos que son constitutivos de estos delitos.

- ¿Qué porcentaje pueden representar los casos de Violencia de Género?

Prácticamente todos los juicios rápidos que celebramos son en materia de Violencia de Género. Hay un día de rápidos en cada uno de los Juzgados de lo Penal y en un porcentaje elevadísimo de un 90 o un 95 por ciento son de Violencia de Género. Hace unos años quizá lo que más celebramos eran delitos contra el patrimonio. Es muy interesante porque los juicios rápidos hacen que el enjuiciamiento sea inmediato, lo cual es muy importante en esta materia porque desde el momento en que ocurren los hechos hasta que se celebra el juicio son quince días que es lo que dicta la ley, tres semanas como máximo por la carga de trabajo, pero es muy importante que sea así porque a veces el tiempo hace que la víctima no vea igual las cosas o valore otros aspectos y eso hace que sea más difícil.

- Coexiste también con un discurso negacionista de la Violencia de Género. Por sus manos pasan casos de todo tipo de violencias, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Esto tiene alguna base?

Yo la verdad es que no sé sobre qué se puede construir o no esa idea, de la que por supuesto no voy a decir nada. Estamos en democracia y es tan respetable como cualquier otra, pero desde luego que la Violencia de Género es una realidad y estamos inundados de estos asuntos. Por lo tanto yo creo que negar la violencia de género no es el camino, sino que hay que ayudar a erradicarla, como todo tipo de violencia, que para nosotros sería deseable que no hubiera violencia, ni otro tipo de delitos. Se puede discutir cómo podemos luchar contra la Violencia de Género, que tiene que ser una acción conjunta abordando muchos flancos.

- ¿Celebrará de alguna manera el 8M?

No particularmente. Yo tengo hijo e hija y en mi casa hay mucha igualdad, por lo tanto seguir predicándola alrededor es la mejor forma.