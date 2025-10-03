El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del puente de la Hispanidad, donde se ha producido el accidente. Carlos Espeso

Valladolid

Herido tras chocar su patinete eléctrico con un coche en el puente de la Hispanidad

El accidente, el segundo con vehículos de movilidad personal implicados en apenas tres horas y media, ha tenido lugar a las doce del mediodía de este viernes

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:59

Comenta

El conductor de un patinete eléctrico, de 23 años, ha resultado herido este viernes por la mañana en una colisión con un turismo en el puente de la Hispanidad. El suceso se ha producido a las 12:00 horas, y hasta el lugar ha acudido la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario.

Noticias relacionadas

Trasladado al hospital un menor de 16 años tras chocar su patinete eléctrico con un coche

Trasladado al hospital un menor de 16 años tras chocar su patinete eléctrico con un coche

Herida una octogenaria tras ser atropellada por un coche en Delicias

Herida una octogenaria tras ser atropellada por un coche en Delicias

El joven ha sido evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico.

Se trata del segundo accidente con un patinete eléctrico implicado en Valladolid en apenas tres horas y media.

A las 8:25 horas, un menor de 16 años ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Río Hortega tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en el cruce del paseo Juan Carlos I con San Isidro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  5. 5 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  6. 6

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  7. 7 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  8. 8 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  9. 9 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  10. 10 Los socialistas piden la supresión de la plaza de chófer «creada a la medida» de Carnero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido tras chocar su patinete eléctrico con un coche en el puente de la Hispanidad

Herido tras chocar su patinete eléctrico con un coche en el puente de la Hispanidad