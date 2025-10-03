Herido tras chocar su patinete eléctrico con un coche en el puente de la Hispanidad

Imagen de archivo del puente de la Hispanidad, donde se ha producido el accidente.

El Norte Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 12:59 Comenta Compartir

El conductor de un patinete eléctrico, de 23 años, ha resultado herido este viernes por la mañana en una colisión con un turismo en el puente de la Hispanidad. El suceso se ha producido a las 12:00 horas, y hasta el lugar ha acudido la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario.

El joven ha sido evacuado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico.

Se trata del segundo accidente con un patinete eléctrico implicado en Valladolid en apenas tres horas y media.

A las 8:25 horas, un menor de 16 años ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Río Hortega tras colisionar su patinete eléctrico con un turismo en el cruce del paseo Juan Carlos I con San Isidro.

Temas

Sucesos en Valladolid