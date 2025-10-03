Herido el conductor de un patinete en un accidente con un coche en Delicias

Un joven conductor de patinete de 22 años ha resultado herido esta tarde en Valladolid tras sufrir un accidente el vehículo de movilidad personal que conducía con un turismo. El siniestro ha sucedido en el barrio de Las Delicias, en el cruce del paseo de San Vicente con la avenida de Segovia, desde donde una persona ha llamado al 112 a las 17:34 horas para alertar de la colisión.

El 112 avisó a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.

Se da la circunstancia de que este es el tercer conductor de patinete herido a lo largo del día de hoy en las vías vallisoletanas. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Valladolid acaba de aprobar la nueva ordenanza que regula el uso de las bicicletas y los patinetes en la ciudad.

Entre las principales novedades incluye la obligación de que los usuarios hayan cumplido los 16 años, cuenten con un seguro de responsabilidad civil y circulen con casco y prendas reflectantes en situaciones de baja visibilidad.