El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un patinete, en una imagen de archivo. Javier Carrión

Valladolid

Herido el conductor de un patinete en un accidente con un coche en Delicias

El joven, de 22 años, es el tercer usuario de un vehículo de movilidad de personal que resulta herido en un siniestro a lo largo de la jornada de hoy

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:30

Comenta

Un joven conductor de patinete de 22 años ha resultado herido esta tarde en Valladolid tras sufrir un accidente el vehículo de movilidad personal que conducía con un turismo. El siniestro ha sucedido en el barrio de Las Delicias, en el cruce del paseo de San Vicente con la avenida de Segovia, desde donde una persona ha llamado al 112 a las 17:34 horas para alertar de la colisión.

El 112 avisó a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.

Accidente de tráfico en Valladolid, a las 17:34 horas. Avenida de Segovia, cruce con el Paseo de San Vicente. Colisión entre un turismo y un patinete. Solicitan asistencia para el conductor del patinete, un varón de 22 años herido. Avisamos a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.

Se da la circunstancia de que este es el tercer conductor de patinete herido a lo largo del día de hoy en las vías vallisoletanas. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Valladolid acaba de aprobar la nueva ordenanza que regula el uso de las bicicletas y los patinetes en la ciudad.

Entre las principales novedades incluye la obligación de que los usuarios hayan cumplido los 16 años, cuenten con un seguro de responsabilidad civil y circulen con casco y prendas reflectantes en situaciones de baja visibilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  4. 4

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  5. 5

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  6. 6

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  7. 7

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  8. 8 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  9. 9

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  10. 10 De los sabores castellanos a las tostas de gambas en un renovado restaurante de Plaza España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido el conductor de un patinete en un accidente con un coche en Delicias

Herido el conductor de un patinete en un accidente con un coche en Delicias