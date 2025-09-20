Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes

Pedro Resina Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valladolid acaba de aprobar la nueva ordenanza que regula el uso de las bicicletas y los patinetes en la ciudad. Pendiente aún de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para que entre en vigor un día después, entre las principales novedades incluye la obligación de que los usuarios de los vehículos de movilidad personal a motor hayan cumplido los 16 años, cuenten con un seguro de responsabilidad civil y circulen con casco y prendas reflectantes en situaciones de baja visibilidad. Además, tendrán que inscribirse en un registro oficial.

Ordenanza municipal para el uso de los ciclos y VMP Los menores de 16 años están obligados a llevar casco homologado o certificado, ya sean conductores o pasajeros en un transporte para ciclos. Si no hay aparcabicis disponibles en un radio de 50 metros puedes sujetar tu bici a vallas o señales de tráfico siempre que se garantice un espacio peatonal de al menos 1,8 metros. Se pueden transportar pasajeros, mascotas y carga si reúnen los requisitos técnicos y siempre que el conductor tenga una edad mínima de 16 años. Podrán llevar remolques, semirremolques, caja delantera sobre dos ruedas u otros elementos que cumplan la normativa correspondiente. El transporte de carga, personas o animales debe efectuarse de manera que no pueda: Los VMP no pueden circular por las zonas peatonales ni parques o jardines, salvo señalización que expresamente autorice la circulación por estos espacios. Los carriles bici Los ciclos pueden rebasar a los vehículos detenidos en la calzada siempre y cuando exista espacio suficiente hasta colocarse en una posición más adelantada y segura. Esta ordenanza pretende proporcionar normas de uso y fomentar la movilidad de convivencia entre los diferentes medios de transporte urbano. En esta infografía destacamos los puntos más relevantes de la normativa en Valladolid. 10 Km/h a. Caer o desplazarse de manera peligrosa. los usuarios deberán respetar el sentido de circulación establecido por la señalización de la vía y la prioridad de paso de los peatones. b. Comprometer la estabilidad del vehículo. En los parques y jardines públicos Los VPM deberán tener activo un seguro obligatorio de responsabilidad civil. No pueden exceder los 25 km/h. Deben llevar casco de protección y prendas o elementos reflectantes. En calles peatonales En aceras-bici c. Ocultar los dispositivos de señalización óptica. Los peatones deben cruzar por los lugares señalizados y no podrán transitar ni permanecer en las vías ciclistas. Los ciclistas deben respetar la prioridad de paso de los peatones en los cruces señalizados y circularán con precaución ante una posible irrupción de éstos. El peatón no debe transitar sobre las aceras-bici. Puede atravesarlas para acceder a la calzada, bandas de estacionamiento, paradas de transporte público o a los pasos peatonales. Se prohíbe la circulación de ciclos en las aceras. Cuando el ciclista acceda a las aceras, debe desmontar del ciclo. Se podrá circular en ambos sentidos de la marcha, salvo señalización específica que lo prohíba. La velocidad máxima será de 10 Km/h. En estos espacios deben respetar la prioridad del peatón y es posible circular por los caminos y viales cuya anchura sea suficiente para el paso seguro y compartido con los peatones. Acera Se podrá circular sobre las aceras la mínima distancia imprescindible para alcanzar las zonas de aparcamiento de ciclos, estaciones de Biki, acceso a vados o a los portales. d. La carga no podrá rebasar el ancho del remolque Pueden circular en ciclo los menores de 12 años por las aceras siempre que vayan acompañados de una persona adulta que vaya a pie. Carril bici Acera-bici En Santiago, Mantería, Regalado, Teresa Gil, Menéndez Pelayo y Montero Calvo está prohibida la circulación en ciclos de lunes a sábado de 7:30 a 11:00 horas, (horario de aprovisionamiento comercial). 1,5 m Está prohibido aparcar las bicicletas y VMP en los postes de semáforos, bancos, árboles y en canalones o elementos adosados a las fachadas. Los ciclos deben moderar la velocidad y adecuarla a la de los peatones. Han de respetar una distancia de 1,5 metros y deben desmontar del ciclo en el caso de que haya muchas personas en la vía. En los pasos para peatones que no cuenten con pasos específicos para ciclos o un carril bici deberán desmontar y cruzarlos a pie. No es obligatoria la circulación ciclista por los carriles o vías específicos, salvo señalización que así lo indique. Calzada Zona peatonal Fuente: Ayuntamiento de Valladolid / Elaboración propia

Para los habituales del pedal se permite la circulación por zonas peatonales, salvo por las aceras, con una separación mínima de 1,5 metros de los viandantes y dando prioridad a los que transiten a pie. En las calles Santiago, Mantería, Regalado, Teresa Gil, Menéndez Pelayo y Montero Calvo, caracterizadas por su alta intensidad comercial y con el fin de garantizar la seguridad vial, se restringe la circulación sobre los ciclos durante el horario de carga y descarga de los locales comerciales y hosteleros – ahora de lunes a sábado de 7:30 a 11:00 horas- un tramo en el que deberán desmontar de la bici y continuar a pie.

La nueva regulación ha enfrentado al equipo de gobierno y los dos grupos de la oposición. PSOE y Toma la Palabra la consideran restrictiva, mientras que sus promotores destacan que favorece una movilidad de convivencia. Las infracciones a esta ordenanza no contempladas en la normativa sectorial estatal calificadas como leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de 100 euros, las graves, con 200 y las muy graves pueden ascender a los 500 euros.

