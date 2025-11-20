Herido tras la colisión entre un camión y un turismo en Valladolid El incidente ha tenido lugar en la calle Padre José Acosta, poco antes del cruce con la A-62 en sentido Zaratán

Jueves, 20 de noviembre 2025

Un hombre ha resultado herido este jueves tras verse implicado en una colisión por alcance entre un camión y un turismo en la calle Padre José Acosta, poco antes del cruce con la A-62 en sentido Zaratán.

El accidente, que ha tenido lugar poco después de las once de esta mañana ha movilizado a los servicios sanitarios para atender a un varón de 54 años que se quejaba de dolores en la cabeza y en el cuello. Hasta el lugar se han desplazado también efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.