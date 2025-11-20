El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia en Valladolid. Carlos Espeso

Herido tras la colisión entre un camión y un turismo en Valladolid

El incidente ha tenido lugar en la calle Padre José Acosta, poco antes del cruce con la A-62 en sentido Zaratán

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

Un hombre ha resultado herido este jueves tras verse implicado en una colisión por alcance entre un camión y un turismo en la calle Padre José Acosta, poco antes del cruce con la A-62 en sentido Zaratán.

Noticias relacionadas

Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes

Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes

Herido un motorista en un accidente por alcance con un turismo en Arco de Ladrillo

Herido un motorista en un accidente por alcance con un turismo en Arco de Ladrillo

El accidente, que ha tenido lugar poco después de las once de esta mañana ha movilizado a los servicios sanitarios para atender a un varón de 54 años que se quejaba de dolores en la cabeza y en el cuello. Hasta el lugar se han desplazado también efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  2. 2

    Condenado a dos años y medio de prisión por arrollar mortalmente a tres camioneros en Tordesillas
  3. 3 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  4. 4 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  5. 5 Cuatro provincias de Castilla y León, en alerta por nevadas
  6. 6

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija
  7. 7 Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid
  8. 8 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  9. 9

    «Cuando estoy en Alemania, me doy cuenta de lo española que soy»
  10. 10

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido tras la colisión entre un camión y un turismo en Valladolid

Herido tras la colisión entre un camión y un turismo en Valladolid