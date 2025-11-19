El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una máquina quitanieves, en una imagen de archivo. M. Brágimo-Ical

Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes

La DGT recomienda a los conductores que, antes de iniciar su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Con motivo de la entrada hoy miércoles de una masa de aire de origen ártico en la Península y Baleares que traerá consigo un acusado descenso térmico y nevadas en el tercio norte y oriental peninsular durante los próximos dos días que pueden afectar a la circulación por carretera, la Dirección General de Tráfico recuerda a los conductores que, antes de iniciar su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías.

Según la previsión de la AEMET, aunque las nevadas pueden comenzar en la tarde noche de hoy, el periodo más adverso de nevadas se producirá entre las últimas horas del jueves y la mañana del viernes, 21 de noviembre en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y norte y este de Castilla y León, así como en la provincia de Huesca.

Las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje. En vías de alta capacidad, según las previsiones de la DGT, la nieve podría aparecer en la N-630, N-621 y la AP-1.

Tráfico recuerda también, la importancia de si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria.

