Dos atropellos en menos de cuarto de hora en Olmedo y Medina del Campo

Con apenas cuarto de hora de diferencia los servicios de emergencias del 112 han atendido dos atropello en la provincia de Valladolid, durante una jornada, la de este jueves en la que en las carreteras de la ciudad se han atendido otro atropello más y dos accidentes por alcance hasta mediodía.

En la provincia, una llamada a los servicios de emergencias del 112 alertaba a las 11:31 horas de esta mañana del atropello que había tenido lugar en la localidad de Olmedo. Allí, a la altura de la calle Arco de San Martín un hombre estaba cruzando por un paso de peatones cuando una furgoneta ha alcanzado al varón de 70 años. Inmediatamente se ha movilizado una ambulancia y agentes de Guardia Civil de Tráfico para esclarecer lo ocurrido.

No habían pasado ni quince minutos de ese aviso, cuando la sala de emergencias recibía una llamada por un suceso similar en Medina del Campo. En esa localidad, una mujer cuya edad no ha trascendido por el momento, ha resultado herida al ser atropellada por un turismo a la altura del número 8 de la ronda Apóstol Santiago. Una ambulancia se ha desplazado hasta el lugar para atender a la mujer en el lugar, así como agentes de la Policía Local de la localidad para regular el tráfico en la zona del accidente y esclarecer lo ocurrido.

El tercer atropello de esta jornada ha tenido lugar a las 08:26 horas en Valladolid capital, donde un hombre ha resultado herido al ser atropellado por un turismo en el momento en el que estaba cruzando por un paso de peatones a la altura del número 113 del Paseo Juan Carlos I. El coche no ha podido esquivar al varón de 70 años que ha precisado ser atendido por los servicios sanitarios de Sacyl.