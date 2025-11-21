El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Los heridos fueron trasladados en ambulancia al hospital Río Hortega. C. Espeso

Dos heridos tras chocar un camión contra otro que estaba parado por avería en Vega de Valdetronco

Dos varones fueron trasladados esta madrugada en ambulancias de Sacyl al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:38

Comenta

Dos personas resultaron heridas esta madrugada en la colisión de un camión contra otro que se encontraba parado por avería en la A-6, en el kilómetro 195, en Vega de Valdetronco (Valladolid), sentido Madrid, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 03.09 horas, por lo que se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Mota del Marqués.

En el lugar, Sacyl atendió a un varón, de 61 años, que fue trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, así como a otro varón, de 51 años, que es evacuado en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion
  4. 4

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  7. 7 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  8. 8

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  9. 9

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  10. 10 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos heridos tras chocar un camión contra otro que estaba parado por avería en Vega de Valdetronco

Dos heridos tras chocar un camión contra otro que estaba parado por avería en Vega de Valdetronco