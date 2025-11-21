Dos heridos tras chocar un camión contra otro que estaba parado por avería en Vega de Valdetronco Dos varones fueron trasladados esta madrugada en ambulancias de Sacyl al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid

Dos personas resultaron heridas esta madrugada en la colisión de un camión contra otro que se encontraba parado por avería en la A-6, en el kilómetro 195, en Vega de Valdetronco (Valladolid), sentido Madrid, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 03.09 horas, por lo que se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Mota del Marqués.

En el lugar, Sacyl atendió a un varón, de 61 años, que fue trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, así como a otro varón, de 51 años, que es evacuado en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.