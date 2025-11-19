El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El acusado, en el centro, durante el primer día de juicio en la Audiencia de Valladolid. A. Mingueza
Valladolid

Condenado a dos años y medio de prisión por arrollar mortalmente a tres camioneros en Tordesillas

El acusado, natural de Palencia, deberá hacer frente a indemnizaciones superiores al millón de euros por tres delitos de homicidio por imprudencia grave

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid ha condenado a dos años y medio de prisión y a más de un millón de euros ... en indemnizaciones al camionero palentino que atropelló mortalmente a tres compañeros de profesión cuando sofocaban un incendio en plena A-62, a la altura del término municipal de Tordesillas, en enero de 2021. Recoge el fallo de la sentencia que quedan acreditados tres delitos de homicidio por imprudencia grave, uno por cada fallecido.

