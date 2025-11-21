El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ovejas en la granja donde se ha producido el presunto maltrato animal. El Norte

Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres

La Guardia Civil investiga a los trabajadores, vecinos de Olmedo, por un delito de maltrato de animales que incluso ocasionó la muerte de algunos de ellos

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:55

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de cuatro varones vecinos de Olmedo (Valladolid), como presuntos autores de un delito contra los animales, por producir lesiones en las extremidades y en las ubres de varias cabezas de ganado ovino en la granja donde trabajaban.

Los hechos ocurrieron el pasado día 23 de julio de 2025, cuando el propietario de una granja de la localidad de Olmedo (Valladolid), denunció que cuatro trabajadores habrían realizado hechos de violencia física contra el ganado. De estos actos, se produjeron lesiones en los miembros y en las ubres de las ovejas, lo que ocasionaron mamitis y fracturas de las extremidades, que produjeron la muerte de varios animales.

Las lesiones producidas en las ubres de los animales ocasionaban sangrado en las mismas, que posteriormente repercutía en la leche que se ordeñaba presentando tonalidades rojizas debido a la presencia de sangre en las ubres.

La Guardia Civil procede a la investigación de cuatro personas, de nacionalidad extranjera, por un supuesto delito contra los animales, tipificado en el Código Penal art. 340 el cuál puede conllevar: prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses, y la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, oficios o comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales de 1 a 3 años.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina del Campo (Valladolid), así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid.

