Detenido tras ser cazado cuando vendía 'speed' en un banco del Paseo del Cauce

La Policía Nacional detuvo en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, al presenciar una transacción de sustancia estupefaciente a mediodía de ayer miércoles 13 de agosto.

Los hechos tuvieron lugar a las 13:45 horas en el Paseo del Cauce, a la altura de la calle Zaragoza, donde agentes de la Policía Nacional, en el marco de las labores de Seguridad Ciudadana, uniformados y en vehículo policial con distintivos, observaron a dos varones sentados en un banco.

Durante la vigilancia, los funcionarios presenciaron cómo uno de los individuos entregaba al otro dos billetes -uno de 50 euros y otro de diez- recibiendo a cambio una bolsa de pequeño tamaño, informa Ical.

Tras proceder a la identificación inmediata de ambos, se constató que el hombre que había entregado el dinero portaba en su mano derecha una bolsa de plástico transparente con autocierre, que contenía en su interior un envoltorio de plástico blanco anudado con alambre de jardinería verde. Dicho envoltorio albergaba una sustancia pastosa de color beige, con un peso bruto de 1,3 gramos.

El otro individuo aún conservaba los billetes en su mano derecha en el momento de la intervención. Ante la evidencia observada, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La sustancia intervenida fue sometida a análisis en dependencias policiales, arrojando resultado positivo en sulfato de anfetamina –speed-. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que dispuso su puesta en libertad.