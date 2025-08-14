El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Localizados los tres ganaderos desaparecidos en Boca de Huérgano, León
Agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. C. Espeso
Valladolid

Detenido tras ser cazado cuando vendía 'speed' en un banco del Paseo del Cauce

La Policía Nacional observó el menudeo en una bolsa de 1,3 gramos de anfetamina a plena luz del día

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:50

La Policía Nacional detuvo en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, al presenciar una transacción de sustancia estupefaciente a mediodía de ayer miércoles 13 de agosto.

Los hechos tuvieron lugar a las 13:45 horas en el Paseo del Cauce, a la altura de la calle Zaragoza, donde agentes de la Policía Nacional, en el marco de las labores de Seguridad Ciudadana, uniformados y en vehículo policial con distintivos, observaron a dos varones sentados en un banco.

Durante la vigilancia, los funcionarios presenciaron cómo uno de los individuos entregaba al otro dos billetes -uno de 50 euros y otro de diez- recibiendo a cambio una bolsa de pequeño tamaño, informa Ical.

Tras proceder a la identificación inmediata de ambos, se constató que el hombre que había entregado el dinero portaba en su mano derecha una bolsa de plástico transparente con autocierre, que contenía en su interior un envoltorio de plástico blanco anudado con alambre de jardinería verde. Dicho envoltorio albergaba una sustancia pastosa de color beige, con un peso bruto de 1,3 gramos.

Noticias relacionadas

Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica

Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica

Arrestada en Valladolid una mujer acusada de sustraer joyas en la casa donde trabajaba

Arrestada en Valladolid una mujer acusada de sustraer joyas en la casa donde trabajaba

El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»

El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»

El otro individuo aún conservaba los billetes en su mano derecha en el momento de la intervención. Ante la evidencia observada, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La sustancia intervenida fue sometida a análisis en dependencias policiales, arrojando resultado positivo en sulfato de anfetamina –speed-. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que dispuso su puesta en libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  4. 4 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  7. 7

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  8. 8

    Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras
  9. 9 Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica
  10. 10

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido tras ser cazado cuando vendía 'speed' en un banco del Paseo del Cauce

Detenido tras ser cazado cuando vendía &#039;speed&#039; en un banco del Paseo del Cauce