El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. El Norte

Dos detenidos en Valladolid por intentar agredir a los policías que pretendían identificarlos

Los dos tuvieron que ser inmovilizados en la calle Piedad después de que los agentes acudieran por una discusión entre tres individuos

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:33

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Valladolid por un delito de atentado a la autoridad después de que en la madrugada de ayer, a las 3:00 horas, se personaran en la calle Piedad por una discusión entre tres individuos, dos de los cuales reaccionaron de forma agresiva cuando fueron identificados.

Tras ser alertados de que se estaba produciendo una discusión que generaba alteraciones del orden público y presentaba riesgo de derivar en una situación violenta, los agentes observaron a dos hombres y una mujer en actitud exaltada, profiriendo gritos y realizando gestos agresivos entre sí. Ante la posibilidad de que la situación escalara en gravedad, se solicitó apoyo policial.

Durante la intervención, uno de los individuos se negó de forma reiterada a facilitar su documentación personal para su identificación, desobedeciendo las indicaciones verbales del agente. De hecho, adoptó una actitud desafiante, elevando el tono de voz y realizando gestos hostiles, hasta el punto de que llegó a aproximarse de forma súbita y violenta al agente, con la intención de agredirle.El policía logró inmovilizarlo para frenar el impacto.

Simultáneamente, el segundo individuo, amigo del primero y presente en el lugar, intentó acometer contra los agentes, levantando el puño con actitud agresiva y violenta. Ante el riesgo grave para la integridad física de los agentes, otro funcionario procedió a su inmovilización.

Tras ser reducidos, se procedió a su detención por un delito de atentado a agente de la autoridad. Fueron después puestos en libertad tras pasar a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  2. 2

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  3. 3

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  4. 4

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  5. 5 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  6. 6 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  7. 7

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  10. 10

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos detenidos en Valladolid por intentar agredir a los policías que pretendían identificarlos

Dos detenidos en Valladolid por intentar agredir a los policías que pretendían identificarlos