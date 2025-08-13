Dos detenidos en Valladolid por intentar agredir a los policías que pretendían identificarlos Los dos tuvieron que ser inmovilizados en la calle Piedad después de que los agentes acudieran por una discusión entre tres individuos

El Norte Valladolid Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:33

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Valladolid por un delito de atentado a la autoridad después de que en la madrugada de ayer, a las 3:00 horas, se personaran en la calle Piedad por una discusión entre tres individuos, dos de los cuales reaccionaron de forma agresiva cuando fueron identificados.

Tras ser alertados de que se estaba produciendo una discusión que generaba alteraciones del orden público y presentaba riesgo de derivar en una situación violenta, los agentes observaron a dos hombres y una mujer en actitud exaltada, profiriendo gritos y realizando gestos agresivos entre sí. Ante la posibilidad de que la situación escalara en gravedad, se solicitó apoyo policial.

Durante la intervención, uno de los individuos se negó de forma reiterada a facilitar su documentación personal para su identificación, desobedeciendo las indicaciones verbales del agente. De hecho, adoptó una actitud desafiante, elevando el tono de voz y realizando gestos hostiles, hasta el punto de que llegó a aproximarse de forma súbita y violenta al agente, con la intención de agredirle.El policía logró inmovilizarlo para frenar el impacto.

Simultáneamente, el segundo individuo, amigo del primero y presente en el lugar, intentó acometer contra los agentes, levantando el puño con actitud agresiva y violenta. Ante el riesgo grave para la integridad física de los agentes, otro funcionario procedió a su inmovilización.

Tras ser reducidos, se procedió a su detención por un delito de atentado a agente de la autoridad. Fueron después puestos en libertad tras pasar a disposición judicial.