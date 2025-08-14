El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche de la Policía Nacional, en imagen de archivo. A. Mingueza

Detenida en Valladolid una mujer acusada de sustraer joyas en la casa donde trabajaba

El hijo de la afectada, una mujer de avanzada edad y movilidad reducida, denunció la sustracción

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:47

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de hurto en el domicilio donde trabajaba en Valladolid. El hijo de la afectada, una mujer de avanzada edad y movilidad reducida, denunció la desaparición de tres joyas de su domicilio entre el 28 de junio y el 5 de julio.

Fue entonces cuando la víctima, al revisar su joyero, constató la ausencia de dos sortijas y una alianza. La mujer cuenta con un servicio de ayuda a domicilio, por el cual una trabajadora acude diariamente a su casa. En la semana en que se produjo el hurto, el servicio fue prestado por dos personas distintas en sustitución de la titular.

La Policía Nacional inició entonces las diligencias de investigación para determinar la autoría de los hechos, y detectó que una de las trabajadoras que prestó el servicio en esa semana figuraba como vendedora de varias joyas, en concreto tres anillos, en fechas que coinciden con el periodo en el que prestaba asistencia en el domicilio.

Tras localizar a la sospechosa, fue detenida en el día de ayer acusada de un delito de hurto y fue puesta en libertad policial tras prestar declaración en dependencias policiales.

