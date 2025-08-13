El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Nacional en el centro de Valladolid, en imagen de archivo. C. Espeso
Valladolid

Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica

Ambos presentaban lesiones después de atacarse mutuamente con una barra metálica y un cuchillo, que no fue encontrado

El Norte

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:40

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones tras recibir un aviso de una presunta reyerta con armas blancas a las 2:00 horas, durante la madrugada de hoy.

Una vez avisados por la Sala CIMACC 091, los agentes fueron requeridos por un individuo que presentaba heridas visibles en la espalda, manifestando haber sido agredido momentos antes por otro sujeto que se encontraba en las proximidades. Al mismo tiempo, otra dotación policial localizó a un segundo individuo, sentado junto a un árbol, quien reconoció haber contactado con el 091 y relató haber sido atacado con un cuchillo por el primero. De acuerdo con su testimonio, se habría defendido utilizando una barra metálica de grandes dimensiones, provocando las lesiones observadas en el otro implicado.

Ambos pernoctaban en un restaurante abandonado

Ambos individuos presentaban heridas: el primero en la espalda y el segundo un corte horizontal en la muñeca derecha. Los agentes realizaron una batida por la zona para localizar el arma blanca, sin éxito. No obstante, el segundo implicado indicó voluntariamente el lugar donde había depositado la barra utilizada, ubicada detrás de una puerta en un restaurante abandonado donde ambos pernoctaban.

Se solicitó asistencia médica en el lugar, siendo atendidos por personal sanitario del servicio de emergencias de Castilla y León 112. Posteriormente, fueron trasladados a dos centros de salud para una observación más detallada.

Finalmente, ambos fueron detenidos por un presunto delito de lesiones, siendo trasladados a dependencias policiales.

Tras finalizar con las diligencias oportunas, los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  2. 2

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  3. 3

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  4. 4 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  5. 5 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  6. 6 Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año
  7. 7

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  8. 8

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  9. 9 Estos son los incendios activos en las provincias de León y Zamora
  10. 10

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica

Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica