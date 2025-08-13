Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica

Agentes de la Policía Nacional en el centro de Valladolid, en imagen de archivo.

El Norte Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:40

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de lesiones tras recibir un aviso de una presunta reyerta con armas blancas a las 2:00 horas, durante la madrugada de hoy.

Una vez avisados por la Sala CIMACC 091, los agentes fueron requeridos por un individuo que presentaba heridas visibles en la espalda, manifestando haber sido agredido momentos antes por otro sujeto que se encontraba en las proximidades. Al mismo tiempo, otra dotación policial localizó a un segundo individuo, sentado junto a un árbol, quien reconoció haber contactado con el 091 y relató haber sido atacado con un cuchillo por el primero. De acuerdo con su testimonio, se habría defendido utilizando una barra metálica de grandes dimensiones, provocando las lesiones observadas en el otro implicado.

Ambos pernoctaban en un restaurante abandonado

Ambos individuos presentaban heridas: el primero en la espalda y el segundo un corte horizontal en la muñeca derecha. Los agentes realizaron una batida por la zona para localizar el arma blanca, sin éxito. No obstante, el segundo implicado indicó voluntariamente el lugar donde había depositado la barra utilizada, ubicada detrás de una puerta en un restaurante abandonado donde ambos pernoctaban.

Se solicitó asistencia médica en el lugar, siendo atendidos por personal sanitario del servicio de emergencias de Castilla y León 112. Posteriormente, fueron trasladados a dos centros de salud para una observación más detallada.

Finalmente, ambos fueron detenidos por un presunto delito de lesiones, siendo trasladados a dependencias policiales.

Tras finalizar con las diligencias oportunas, los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.