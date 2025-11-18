El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Parada de Auvasa en la calle Hernando de Acuña de Parquesol. R. J.

Valladolid

CSIF reclama a Auvasa que ejerce la acusación contra el conductor que golpeó a un chófer en Parquesol

El sindicato pide a la empresa municipal que garantice la asistencia jurídica y apoyo psicológico al trabajador lesionado

El Norte

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:28

El sindicato CSIF ha condenado este martes «enérgicamente» la agresión sufrida por un chófer de Auvasa el pasado sábado en el barrio de Parquesol, cuando el conductor de un turismo bloqueó el paso del autobús urbano, rompió la luna lateral del puesto de conducción y golpeó al trabajador.

El trabajador municipal, de 49 años, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Río Hortega con heridas sangrantes en la cara y las manos. El sindicato exige por ello a la empresa que se persone como acusación particular en el procedimiento penal y envíe así «un mensaje inequívoco de tolerancia cero frente a cualquier agresión a su plantilla».

Los hechos ocurrieron en torno a las 19:30 horas del pasado sábado a la altura del número 1 de la calle Hernando de Acuña. El agresor, que había sido adelantado previamente por el autobús de la línea 8, interceptó el vehículo, se bajó de su coche y golpeó violentamente la ventanilla del conductor mientras le increpaba, causándole lesiones.

La rápida intervención de los pasajeros, que fotografiaron la matrícula del vehículo, permitió a la Policía Municipal identificar al presunto agresor, quien posteriormente admitió su autoría.

Para CSIF, este hecho, unido a otros anteriores, refleja un «clima de tensión y vulnerabilidad que no puede normalizarse ni asumirse». Por ello, y ante la gravedad de esta agresión, el sindicato reclama que la empresa se persone como acusación particular en el procedimiento penal por un delito de lesiones contra el empleado de la empresa municipal de transporte.

Además, también pide a Auvasa que garantice asistencia jurídica y apoyo psicológico al conductor agredido, velando por su evolución médica y su situación laboral para evitar un perjuicio añadido, y que active un protocolo específico de actuación ante agresiones, con apoyo inmediato al trabajador, comunicación al comité de empresa y evaluación de las medidas preventivas en la línea afectada.

CSIF recuerda que la Ordenanza del Transporte Colectivo de Valladolid contempla sanciones elevadas para usuarios que agredan o intimiden a trabajadores del servicio, con multas que pueden alcanzar varios miles de euros. El sindicato reclama que dichas sanciones se apliquen con la máxima contundencia.

