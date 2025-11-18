El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Bomberos de Valladolid entran en el colegio Macías Picavea ante la emergencia. José C. Castillo
Valladolid

Un fluorescente quemado en el colegio Macías Picavea saca a todos los alumnos al patio

Varias dotaciones de los Bomberos de Valladolid se movilizan para certificar que no había peligro en el centro educativo después del susto

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:14

Comenta

«Que todos los sustos sean como este». Así ha descrito la directora del colegio Macías Picavea de la capital vallisoletana, Isabel Bartolomé, después de ... sacar a todos sus alumnos al patio en la mañana de este martes después de notar un fuerte olor a quemado. Al desconocer el origen de ese posible incendio, desalojaron todas las aulas para bajar a la zona de recreo y ubicarse en el lado más alejado a la caldera por si ese era el posible foco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  2. 2

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  3. 3 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  4. 4 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  5. 5

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  6. 6 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  7. 7

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  8. 8

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  9. 9 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia
  10. 10

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un fluorescente quemado en el colegio Macías Picavea saca a todos los alumnos al patio

Un fluorescente quemado en el colegio Macías Picavea saca a todos los alumnos al patio