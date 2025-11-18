Un fluorescente quemado en el colegio Macías Picavea saca a todos los alumnos al patio

«Que todos los sustos sean como este». Así ha descrito la directora del colegio Macías Picavea de la capital vallisoletana, Isabel Bartolomé, después de ... sacar a todos sus alumnos al patio en la mañana de este martes después de notar un fuerte olor a quemado. Al desconocer el origen de ese posible incendio, desalojaron todas las aulas para bajar a la zona de recreo y ubicarse en el lado más alejado a la caldera por si ese era el posible foco.

Y no lo era, porque minutos más tarde pudieron certificar que era el cebador de un fluorescente lo que había ocasionado un cortocircuito que había inundado de ese olor a quemado todo el centro educativo. «Han bajado los niños, hemos visto que no había nada y hemos subido a por los abrigos», ha agregado Bartolomé ya con las clases restablecidas.

«Se ha actuado como se debería en estas ocasiones. Hemos llamado al Ayuntamiento y al 112 para comunicar la emergencia», ha relatado la directora que acto seguido ha visto un gran despliegue de Bomberos en la esquina de las calles Madre de Dios con Real de Burgos. «Así nos hemos quedado más tranquilos. Han comprobado la caldera, además de venir con los detectores de humo para certificar la normalidad después de airear todas las aulas», ha continuado.

La dirección había solicitado recientemente a las administraciones la renovación de la instalación eléctrica

Asimismo, la propia directora ha felicitado de forma pública a todos los niños por cómo han actuado ante la emergencia. «Hemos realizado un simulacro de incendio hace muy pocas semanas. Y eso ha sido muy efectivo. Sabían por dónde tenían que salir y cómo actuar. Además, para saber que no quedaba ningún alumno en cada aula se han sacado las papeleras a la puerta, eso significa que en el interior no hay nadie. Cuando he ido revisando las plantas, he visto que no había ningún niño», ha relatado aliviada la directora. «Antes, en estos simulacros salíamos a la calle, pero eso también era peligroso por los coches y que algún niño se pudiera perder. Ahora nos ubicamos en un punto exacto del patio».

Con la tranquilidad de un suceso anecdótico y con los Bomberos y los agentes de la Policía Municipal recogidos, la directora del centro educativo ha aprovechado la ocasión para reivindicar la renovación de la instalación eléctrica. «No es que me vaya a poner ahora a redactar la petición, es que ya he escrito, tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y León, para solicitar esas mejoras. La instalación está deteriorada», ha reclamado Isabel Bartolomé.

Ampliar Despliegue de bomberos y agentes a las puertas del centro educativo. A. Mingueza

No solo por el incidente de este martes, sino que pone como ejemplo que el nuevo horno que han recibido para calentar la comida no lo pueden utilizar. «Nos lo trajeron, pero es un sistema trifásico. Y no lo podemos conectar. Así que seguimos igual, solo que en los últimos años hemos duplicado el número de alumnos que se quedan a comer», ha detallado mientras ha insistido en que seguirá dando guerra.

A la emergencia de este martes también acudieron técnicos de calidad del aire del Ayuntamiento, que fueron finalmente los que cambiaron el cebador y el fluorescente. «Sabemos que este suceso ha sido espectacular de puertas para fuera, pero dentro ha reinado la calma», ha concluido la directora, quien ha reconocido que ha recibido llamadas de padres preocupados por la presencia de Bomberos y agentes de la Policía Nacional y Municipal.