El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pistola de aire comprimido intervenida a los detenidos. El Norte

Sucesos

Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid

Los sospechosos, a los que intervinieron un arma de aire comprimido, fueron capturados en el Paseo de Zorrilla después de una persecución a pie

J. S. y A. M.

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

El intento de atraco con una pistola, que acabó con un compra exprés por parte de los delincuentes, ocurrió a media tarde del pasado domingo ... en un supermercado del paseo del Hospital Militar y acabó con una persecución a pie en la que los policías lograron capturar y detener a los dos sospechosos en la esquina con Zorrilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  2. 2

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  3. 3 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  4. 4 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  5. 5

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  6. 6 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  7. 7

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  8. 8

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  9. 9 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia
  10. 10

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid

Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid