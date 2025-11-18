Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid

El intento de atraco con una pistola, que acabó con un compra exprés por parte de los delincuentes, ocurrió a media tarde del pasado domingo ... en un supermercado del paseo del Hospital Militar y acabó con una persecución a pie en la que los policías lograron capturar y detener a los dos sospechosos en la esquina con Zorrilla.

Los hechos tuvieron lugar a las 16:30 horas en el supermercado Carrefour Express, situado en el número 36 del paseo del Hospital Militar, junto a los cines Broadway, cuyo horario de apertura los domingos es de 8:30 a 21:30 horas y que suma ya dos atracos anteriores con navajas ocurridos en junio y julio. Allí accedieron dos jóvenes a cara descubierta, uno de los cuales portaba una pistola, de apariencia real -después se comprobaría que era de aire comprimido-, metida en el pantalón bajo la camisa y que llegó «a mostrar a una empleada cuando se dirigieron a la caja». Las propias víctimas relatarían después que una clienta les había advertido de que uno de los 'clientes' llevaba al arma antes, incluso, de llegar a la línea de cajas.

El caso es que los dos autores acabaron ante la caja, uno de ellos con la pistola en la cintura, llevando unas cervezas que, según han confirmado las víctimas, «llegaron a pagar» sin llegar a cometer el atraco que aparentemente iban a perpetrar. ¿Por qué? Pues la casualidad, según han confirmado hoy fuentes policiales, quiso que en el preciso momento en el que se encontraban en la caja pasó por delante del supermercado una ambulancia con «las sirenas acústicas encendidas» y el sonido hizo que los delincuentes acabaran «pagando las cervezas» antes de salir de forma precipitada del local.

Así que no hubo atraco como tal. Pero casi. Las víctimas alertaron entonces de lo ocurrido y al lugar acudieron varias patrullas de las policías Local y Nacional, que se encontraron con la cajera en un evidente «estado de nerviosismo» ante el temor (hasta la llegada de los agentes) de que los autores regresaran al establecimiento.

Los policías vieron a continuación las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que se veía a uno de los sospechosos portando la pistola, y confirmaron su descripción con los testigos, una cajera y el encargado del súper, así como una clienta. Uno de ellos salió a continuación a la patrulla que tenían estacionada frente a la puerta para facilitar por la emisora la descripción de los autores y justo en ese momento observó cómo dos jóvenes que respondían a sus características físicas salían de un local cercano (hay un establecimiento de apuestas pasado los cines).

Y los sospechosos, al ver al policía, emprendieron la huida a la carrera camino del Paseo de Zorrilla ya con el agente, y con sus compañeros, siguiendo sus pasos hasta que lograron capturar a los jóvenes en dicho paseo.

Los dos, según han relatado fuentes policiales, «ofrecieron una gran resistencia» antes de ser inmovilizados y esposados para su posterior traslado a los calabozos de la Comisaría de Delicias. En el pertinente registro intervinieron a uno de ellos la pistola, que resultó ser de aire comprimido y para la que llevaba balines de repuesto para recargarla.

Los dos sospechosos pasaron horas después a disposición judicial y se decretó su puesta en libertad, a la espera de juicio, en calidad de investigados por un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.